蔡英文：台灣生醫價值 正被世界看見

總統蔡英文23日出席生技展開幕展致詞時表示，由於防疫成功，台灣生醫價值正被世界看見！預期此次展會逾兩千場媒合有機會再創新高，也希望找出後疫情新氣象，為台灣打開生技成績。

蔡英文宣布，未來將積極發展數位醫療及精準醫療，為台灣的醫療生技產業創造更多價值。她強調，《生技新藥產業發展條例》即將在2021年落日，政府正在以前瞻10年產業發展的需求和戰略思維，規劃下一波鼓勵新藥研發的創新法案。

蔡英文表示，在前一個任期內，生技醫療就是重要發展項目，除了生技醫藥聚落打造外，法規鬆綁也有很大進展，並加速創新進程。2019年生物產業營業額成長58.7％，成長幅度是近年最高，國際投資總額超過551億元，相信生醫產業就是下一個兆元產業。

她說，這次生技展要展現台灣生醫價值，首先是生技技術有突破，包括前年開放六大類細胞治療項目，讓再生醫學進入新里程碑，透過基因與大數據，帶動醫療發展，細胞治療項目也受到越來越多國際藥廠委託。

第二是生技產業創新，包括創新醫材應用受到國際矚目，透過這次大會，將展現台灣創新研發能量；第三、新藥授權也有好消息，近期有很多新藥公司成功解盲，前陣子也出現台灣最高額授權案，希望帶動新藥公司動能。

第四、則是生技展促成國際合作，此次有機會創下兩千場紀錄，期望藉此繼續為台灣產業注入活水。

台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙表示，亞洲生技大會是疫情後全球首場實體、且採線上與線下結合（Online+Live）形式舉辦的大型生技展會，預期將讓全世界看到台灣生技的研發能量和防疫成果。

另外，今年因把台灣的防疫成果告訴全球，讓台灣一夕成名的美國史丹佛大學教授王智弘，昨日在受訪中表示，由於疫情不確定性高，台灣必須要準備好醫療能量，隨時可以因應國內大流行。

王智弘指出，台灣此次抗疫有成，主要是有完整的圍堵策略、及政府與人民之間的有效溝通，值得世界各國效法。

王智弘是在美國權威雜誌《美國醫學協會雜誌》（JAMA）發表關於台灣防疫成果的論文〈台灣對新冠肺炎的應變：大數據分析、新科技和主動檢疫〉，讓台灣防疫過程被世界看見。

他說，台灣目前單日檢測量約6,000人次，不過若未來發生幾十萬人次群聚感染，以目前檢測量難以負荷，而台灣具備成熟的生醫產業鏈，應該提前練兵，以防大型群聚爆發時，有能力「滅火」。

工研院、台塑生醫 大秀防疫戰績

拚當防疫國家隊主力，工研院、台塑生醫23日在生技展中大秀戰果！工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，已獲台灣TFDA專案製造核可的iPMx分子快速檢驗系統，將於8月完成10台iPMx檢測儀（簡稱：疫開罐）與1萬劑試劑試量產。

另外，台塑生醫副總劉慧啟則表示，旗下病毒抗原快篩檢驗試劑問世，目標8月底前取得專案製造許可，最慢第四季可以供應國內與外銷所需。

台塑生醫是國內最大的檢驗試劑廠商，因疫情衝擊，檢驗試劑供不應求，其月產能也從一班制的100萬劑，增加至三班制的300萬劑。

劉慧啟表示，台塑生醫在宜蘭的生產基地投產已15年，累計檢驗試劑的銷量已達4,500萬組，今年新冠疫情帶動相關的抗菌噴霧營業額年成長率達25倍，清潔系列用品成長率也都有五至八倍，受惠防疫產品的熱銷，扺消外銷產品銷量減少的不利因素，上半年營收還維持10％的成長率。

劉慧啟指出，台塑生醫開發的快篩抗原檢驗試劑，除了量產能力外，目前已從長庚大學以及中研院取得學術能量；由於國內確診個案太少，境外移入者又已服用太多抗病毒藥物，可能影響病毒量，因此該公司已與美國、日本、印度等地配合，希望盡速達成國內50例陽、50例陰的對照測試報告，目標8月底前能取得專案製造許可，得以開始在國內銷售並外銷。

至於進度最快，由工研院開發的iPMx分子快速檢驗系統（包含iPMx檢測儀、試劑套組與品管物套組），產品已有部分美國、台灣及中國專利獲證，且已協助產業投入相關診斷領域。

林啟萬表示，iPMx分子快速檢驗系統已於7月6日取得TFDA專案製造核准，並授權國內廠商，將於8月完成10台疫開罐與1萬劑試劑試量產，希望攜手業者加速推動量產與產業銜接，最快在2021年5月量產，以利未來邊境管制快速檢驗管理，以實際行動展現台灣抗疫決心。