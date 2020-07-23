三倍券花了納稅人多少錢？答案是511億

行政院主計長朱澤民今（23）日表示，紓困3.0部分，新增三倍券經費382億元，包含第一波18億元，第二波追加特別預算111億元，振興三倍券的總經費是511億元。

行政院6月初宣布三倍券政策時指出，三倍券預算規模近500億。朱澤民今日在行政院會後記者會揭曉謎底。

行政院會今日聽取「三倍券及其他振興券辦理情形」報告，經濟部指出，三倍券從7月15日開始領取至今，已經有超過1,750萬人參與，估計各行各業不斷推出三倍券加碼好康優惠，可創造千億商機。

另外，搭配三倍券熱潮，文化部、教育部、農委會和客委會也加碼推出藝FUN券、動滋券、農遊券和浪漫客庄旅遊券，加總下來，四個部會推出的振興券，效益與產值總計可創造超過100億元。

報告指出，藝FUN券花費12億元共200萬份，每人能有新台幣600元，估計可創造50億元的產值；浪漫客庄旅遊券投入1.32億總計發放28萬份，每人可獲取800元，創造4.3億產值；農遊券則以12.5億的預算發出500萬份，每人能有250元，預計創造超過50億元的效益；動滋券共編列20億元預算，將抽出400萬份，每人能有500元，估計能帶動運動商機。

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