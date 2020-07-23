拍板通過！紓困3.0追加2100億元預算

因應紓困3.0，行政院會今（23）日拍板追加特別預算2,100億元，全數舉債支應。其中以經濟部近1,376億元排名第一，主要用於振興三倍券、企業融資信用保證，及貿易服務業、會展業、製造業與技術服務業薪資及營運資金補貼。

2,100億元中，紓困、振興預算共1,717億元、防治經費則為383億元。行政院會通過追加預算案後，將送請立法院審議。對於製造業、貿易服務業、會展業等及旅行業薪資、營運資金補助也確定補助至第四季。

各部會編列預算如下:衛福部編列373.6億元，主要用於民眾急難紓困救助等經費回補、發給防疫績效獎勵金及防疫補償金、辦理疫苗研發及採購、防疫物資徵用等。

交通部編列97.8億元，主要用於國際客源為主的旅行業、旅宿業、導遊及領隊薪資補貼，以及航空業與機場業者降落費、土地、房屋、飛機修護棚廠、維護機庫使用費及權利金補貼等。

農委會編列191.1億元，主要用於回補農漁民生活補貼經費、辦理農漁畜產業與休閒農業紓困貸款利息補貼等經費回補，以及遠洋漁業外銷受阻調整措施及漁船船員岸上居家檢疫補貼等。

勞動部編列47.1億元，主要用於自營作業者等類型勞工生活補貼經費回補、勞工紓困貸款利息補貼不足經費的回補；國家通訊傳播委員會編列2.1億元，主奧要用於補助防疫訊息、居家隔離檢疫者追蹤與防疫簡訊等。

內政部編列6.4億元，主要用於居家檢疫者各項服務措施；教育部編列6.4億元，主要用於運動事業與留遊學服務業員工薪資及營運資金補貼等。

行政院長蘇貞昌裁示，本案送立法院審議後，相關機關配合審議時程，做好準備，除積極與立法院溝通協調外，也務必要對社會大眾妥適說明之前紓困、振興措施的具體成效，以及再次追加預算的必要性與迫切性，讓本追加預算案能早日順利通過。

紓困3.0追加2100億元預算 經濟部增逾千億

行政院會今（23）日通過「紓困3.0」新冠肺炎防治及紓困振興特別預算第二次追加預算案，再追加編列2100億元、全數以舉債支應，合計已編列4200億元。其中，以經濟部追加1375.5億元、衛福部追加373.6億元、交通部追加97.8億元、勞動部追加47.1億元較多。

行政院長蘇貞昌表示，二度追加預算案通過後將送請立法院審議，請相關機關配合審議時程做好準備，積極與立法院溝通協調，且務必要對社會大眾妥適說明先前紓困、振興措施的具體成效，以及再追加預算的必要性與迫切性，使二度追加預算案能早日順利通過。

蘇貞昌指出，台灣截至22日已超過101天本土零確診，但全球疫情未見趨緩，確診人數已突破1500萬人、死亡超過60萬人。其中，美國、巴西、印度新增確診案例續創新高，鄰近台灣的日本、韓國、香港等地疫情也持續上升中。

由於疫情致使國際經濟成長動能疲弱，各國為挽救經濟與失業問題，6、7月間紛紛擴大追加預算，如美國推出高達30兆的激勵方案、日本提出約8.8兆補充預算，歐盟甫通過超過60兆的經濟紓困方案，追加預算規模幾乎均創各地史上最大規模。

蘇貞昌表示，4月23日送出首次追加預算後，已紓困超過1200萬人、保住近90萬人免於失業，近期幾項景氣指標均見好轉，代表台灣不僅疫情穩定，且超前部署配合紓困及振興方案，在全球疫情衝擊下仍能維持整體經濟情勢平穩，相當不易。

不過，部分製造業、貿易服務業、會展產業、以國外旅客為主的觀光運輸業等，仍持續受到國際局勢衝擊。蘇貞昌指出，對此再提出二次追加編列2100億元預算，包括防治經費383億元、紓困振興經費1717億元，辦理員工薪資與營運資金補貼、疫苗研發採購等。

主計總處表示，此次二度追加編列2100億元預算後，各部會編列總預算依序為經濟部2355億元、衛福部7415億元、交通部397億元、勞動部357億元、農委會247億元、其他機關合計103億元。

其中，此次以經濟部追加編列1375.5億元最多，主要係辦理企業融資貸款保證450億元，製造業與相關技術服務業、貿易服務業、會展產業員工薪資與營運資金補貼378億元，振興三倍券等382億元、事業或機構用戶營業用電補貼140億元、研發補助輔導等25億元。

衛福部追加編列373.6億元居次，主要為發給防疫績效獎勵金及防疫補償金等120億元，因應疫情變化相關防治53億元，辦理疫苗研發及採購、防疫物資徵用等46億元、加強邊境檢疫及疫情監控量能等13億元、辦理民眾急難紓困救助等經費不敷數5億元。

農委會追加編列191.1億元，主要為歸墊農漁民生活補貼經費不敷數184億元、辦理農漁畜產業與休閒農業紓困貸款利息補貼等經費不敷數2億元，以及遠洋漁業外銷受阻調整措施及漁船船員岸上居家檢疫補貼等4億元。

交通部追加編列97.8億元，主要為辦理以國際客源為主的旅行業、旅宿業、導遊及領隊薪資補貼68億元，航空業與機場業者降落費、土地、房屋、飛機修護棚廠、維護機庫使用費及權利金補貼等20億元，機場防疫車隊等交通補貼4億元、防疫旅館補助2億元。

此外，勞動部追加編列47.1億元，為歸墊受疫情影響自營作業者及無一定雇主勞工生活補貼經費不敷數39億元、辦理勞工紓困貸款利息補貼等經費不敷數8億元。內政部及教育部各追加編列6.4億元，國家通訊傳播委員會（NCC）追加編列2.1億元。

（時報資訊 林資傑）