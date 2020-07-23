減輕照顧負擔 藍委提案「有薪」長照假

國政基金會23日舉行「搶救家庭照顧者」記者會，立委蔣萬安認為，現有一年7天的家庭照顧假，要拿來照顧失能家人時極為不足，下會期將提案修法，新增長期照顧假，目標最長可請3個月。立委謝衣鳳也提出，長照假前30天應由「就業安全基金」給付勞工六成薪資，以減輕勞工負擔。

另外，台北市議員張斯綱也觀察，北市對於「亞健康」的長者，例如行動稍微不便、大小便需要協助等銀髮族群，需要更多的日照中心「量能」給予協助，甚至是在傍晚前先完成洗澡、吃完晚餐，減輕家人下班後的照顧負擔。

其次，北市地狹人稠，住宿式長照機構的床位嚴重不足，他認為應該整合市立醫院，將「空床率」較高的醫院，調整為「養護合一」，轉做長照，彌補長照床位的不足。

綜觀國際，以日本來說，一年設有93天的照護休假，美國法規給予員工最長12周的無薪休假，以照顧生病的直系親屬。而德國員工若需要照顧三等親內的親屬，可請10天照顧假，還可再請最長半年的長期照顧假。

蔣萬安表示，很多雙薪家庭突然遇到家人生病、失能，需要長照資源時，都需要一段時間調適，最缺的就是人力問題，以國外的照顧假來說，大約是90天、也就是三個月的時間。因此，他將會在立法院下會期提出修法，在原有法定「每年7天的家庭照顧假（併入事假）」之外，增設「長期照顧假」，研議最長可請三個月，至於多少天數比例、要給予多少比例的薪資，將進一步研究後提出。

立委謝衣鳳則說，根據勞動部2015年資料顯示，全台1,153萬名勞工，有213萬人因照顧家人而影響工作，其中又有13.3萬人因為在家照顧失能親人因而選擇離職，人數高於日本的10萬人水準。

謝衣鳳分析，長照法有規定，長照2.0資源必須是親人失能六個月以上，不能自理且無法回復到正常才能申請，然而這「空窗的半年」，勞工要兼顧工作與家人照顧，兩頭承受壓力，致使得很多勞工選擇離職。

謝衣鳳指出，家人失能後的頭30天，很多勞工面臨沒有緊急準備金來應付醫療費用，也需要緩衝時間找看護等資源，因此她下會期也將提出修法，勞工依法可請30天長照假，且這段期間將由就業安全基金給付六成薪水，提供勞工支付醫療費用、尋找看護等費用支應。

同時，謝衣鳳也提到，長照2.0預算執行率很低，政府擴充照顧機構、但是照顧人力依然不足，她也已經提出「長照服務法第19條之1」的修法，民眾只要受過長照訓練、取得認證，經過政府評估後成為照服員，可依其所提供居家式長照服務項目，照顧失能家人，並向長照基金申請補助。