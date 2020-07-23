紓困有望再加碼2,100億！政院今日討論

行政院會明天將討論「紓困3.0」新冠肺炎追加特別預算，上限新台幣2,100億元；其中，經濟部編列三倍券、受衝擊產業薪資補貼等1,300多億元最多；整體新增對產業的紓困預算約1,000億元。

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的特別預算為2,100億元；依規定視疫情狀況，可再編列2,100億元額度內的特別預算，送請立法院審議。

行政院長蘇貞昌日前指示編列「紓困3.0」追加預算，持續用於疫情防治和紓困振興，並提報到23日的行政院會討論，通過後再送立院審議。

行政院發言人丁怡銘下午受訪時表示，「紓困3.0」追加預算共編列2,100億元，其中紓困振興約1,717億元、疫情防治383億元。至於追加預算送到立法院後，是否會在第二次臨時會處理，尊重立法院朝野各黨團的意見。

根據行政院規劃，在「紓困3.0」追加特別預算中，經濟部約編列1,375.5億元最多，用於「紓困2.0」預算回補、發放振興三倍券，以及協助持續受疫情衝擊的產業，包括製造業、貿易服務業、會展業等員工薪資和營運補貼。

衛福部約編列373.6億元，用於急難救助紓困業務、防疫獎勵金和補償金、疫苗採購與研發，以及防疫物資徵用等。

其他項目還包括農委會約編列191.1億元，用於「紓困2.0」預算回補，遠洋漁業補貼；交通部約編列97.8億元，紓困以國際客源為主的旅行業，以及補貼航空業硬體租金、權利金等；勞動部約有47.1億，用於「紓困2.0」補貼自營業者和勞工紓困貸款回補；內政部約6.4億，用於居家隔離檢疫服務；國家通訊傳播委員會（NCC）約2.1億元，用於隔離檢疫者追蹤定位的費用等。

丁怡銘說，整體而言，若扣除對過去「紓困2.0」的經費回補、三倍券支出、防疫費用等，「紓困3.0」中新增最艱困產業的薪資與營運補貼，約1,000億元規模。

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