財長：今年中央稅收估減千億

新冠疫情衝擊，今年上半年稅收較去年同期大減近三成，財政部長蘇建榮更首度證實，全年中央政府稅收恐大減1,000億至1,300億元。這意味著，近七年來將首次出現稅收將無法達標。



蘇建榮希望新冠肺炎疫苗能早日問世，全球經濟能緩步復甦，台灣經濟也能順勢增溫，避免2009年金融海嘯發生時，稅收短徵2,538億元的情況。



根據財政部統計，6月全國稅收2,202億元，年減達54％，累計上半年稅收9,681億元、年減29.1％。值得注意的是，所得稅占整體稅收約一半，在去年企業獲利不佳等因素影響下，今年營所稅恐大幅縮水。



蘇建榮指出，歐美、日本、香港等地疫情依然嚴峻，台灣控制得宜，因以外貿為導向而難以獨善其身，惟過去幾年財政穩健，增加因應韌性，但如疫苗遲遲無法上巿，下波疫情來襲時，衝擊就難以想像。因應疫情，世界各國都已採取非常強烈的財政措施與貨幣政策，像美國推出無限QE救世，但這也對全球金融產生許多影響，衍生的金融問題值得關注，像是經濟面不佳，近來台股卻每天多有高達2千多億的成交量，這就是資金行情造成的。



面對稅收受衝擊，他表示，政府投入防疫、振興與紓困預算將高達4,200億，加上前瞻建設追加預算等，中央政府財政壓力升高，目前並非修法時機，短時間暫不考慮修正《財政收支劃分法》。



根據財政部資料顯示，過去20年，包括網路泡沫、SARS、金融海嘯以及歐債危機等相關重大事件發生時，當年稅收多受重創，其中以金融海嘯發生當年最嚴重，其次是2003年不但有網路泡沫問題，又發生SARS，那一年稅收也短徵逾千億，達1,023億元。