指揮中心擬砸187億元 加速新冠肺炎疫苗研發

新冠肺炎疫苗全球爭相搶購，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，指揮中心已編列187億元預算作為國內疫苗研發獎勵、採購金，明天將公布獎勵辦法，國外採購也同步洽談中。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗研發全球競速，截至目前全球已有24支候選疫苗正在進行臨床試驗，為了趕在第一時間有疫苗可用，全球恐再掀疫苗搶購戰。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，根據食品藥物管理署最新報告，國內有3家業者疫苗研發進度較快，有業者已提出第一期臨床試驗，接下來就要看臨床試驗進度，即便進行順暢也不代表一定會成功或疫苗有效。

陳時中指出，疫苗研發急不得，在有效之餘，也要確保安全，只要能在法規上達到一定程度有效性、安全性，政府就會在專家把關下加速審查、緊急授權製造使用。

陳時中說，為了確保藥廠在疫苗研發過程中較無後顧之憂，指揮中心會在財務上予以支持，初步規劃編列新台幣135億元經費作為國內廠商獎勵金以及疫苗購買經費，若不足另有52億元準備金，明天就會公布獎勵及獎助辦法。

國外採購方面，陳時中指出，不論是國際組織、學術單位、單一國家疫苗採購，台灣都積極洽談中，也有充分經費，可以在疫苗上做競爭。