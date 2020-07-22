邊境管制解嚴 8月起開放外籍人士來台就醫

衛福部長陳時中今（22）日宣布，自今年8月1日起，除了「健康檢查、美容醫學」等非急迫性醫療需求之外，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請，衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查，協助海外人士來台接受醫療服務。

陳時中說明，我國長期推動國際醫療服務，不但協助各國來台就醫的病人，並屢受國際媒體報導，藉此也深化國際友誼。因全球COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，我國自今年3月19日實施邊境管制措施，限制非本國籍人士入境，使部分國外病人無法來台而中斷治療。

陳時中提到，現在考量國內疫情穩定，且醫療量能尚有餘裕，為延續「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」的精神，自今年8月1日起，除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請，衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查，協助海外人士來台接受醫療服務。

陳時中指出，有來台就醫需求的外籍人士，可申請其配偶或3親等內親屬2人陪同，必要時得增加1位居住國的醫事人員或其他照護者隨行，所需文件、資料包含：醫療保險證明、檢疫切結書、入境健康證明（登機前三日內英文版COVID-19核酸檢驗陰性報告），及收治醫療機構擬定之入境防疫計畫、醫療計畫書等，由醫療機構代申請人向衛福部提出入境就醫許可申請，申請人或醫療機構於取得衛福部同意函後，可赴相關機關（構）辦理特別入境許可。

指揮中心進一步說明，經許可入境來臺就醫及其陪同者，需於旅客報到（check in）或登機時，向航空公司地勤人員「出示登機前3日內英文版COVID-19核酸檢驗陰性報告」，並於航程期間全程配戴口罩。

且入境後應進行14天居家檢疫，並於檢疫期滿時配合採檢措施，檢驗結果為陰性者，始得至醫療機構接受醫療服務；但若有緊急醫療需求者，則可由收治醫療機構直接安排入住專責病房或負壓隔離病房住院，經1次採檢結果為陰性後，接受醫療處置，於14天檢疫期間需比照COVID-19疑似個案進行照護。

指揮中心也提到，申請人在台期間的檢疫費、採檢費、醫療診治費用皆為自費，收治的醫療機構並應負責協助安排其必要的檢疫及採檢措施，包含防疫旅館住所、防疫交通接送及就醫安排等。

指揮中心強調，在展現優質醫療服務及回饋貢獻國際的同時，我國將仍秉持邊境風險嚴管原則，針對申請入台就醫者，規劃完善防疫管理措施，降低外來人士入境後發生社區及醫院內感染的風險，持續為國人健康安全把關。