林佳龍：紓困3.0延長至年底

交通部長林佳龍21日表示，國門還未完全開放，針對外籍旅客住宿率占一半旅宿業者，除7到9月給予員工薪資補助外，若國境衝擊持續，將以「3＋3」方式預編預算，預留延長三個月至今年底的需求，力求紓困「無縫接軌」。

據悉，蘇揆今（22）日將就逾2,000億元紓困3.0追加特別預算案進行最後確認，送交23日行政院會拍板定案，其中製造業、會展產業和專營國際客的觀光飯店、旅行社，員工薪資補貼可望延長至年底。

紓困3.0追加特別預算，包含交通部爭取的130億元預算，針對觀光運輸及機場相關服務業，給予7～9月的薪資補助，對象包含導遊、領隊、都會型觀光飯店員工等，補助金額規劃導遊領隊每人每月補助1萬元，約1.5萬人受惠，旅行社員工每人定額補助1.5萬元。

林佳龍昨出席由工商時報、中華電信合辦的5G啟航高峰論壇時，針對媒體關切年內邊境很難重啟、恢復國際觀光一事表示，交通部最關心的觀光產業核心，就是員工能被留住，薪資補貼會以去年為基礎，外籍旅客住宿率過半旅宿業者，將適用優先薪資補貼對象。他說，紓困3.0補助期程目前規畫第三季啟動，若邊境管制無法解禁，交通部會以「3＋3」方式預編預算，有機會將紓困3.0延長三個月至年底。

知情官員也說，國際疫情嚴峻，香港、日本近來疫情升溫，邊境年底前恐難大幅開放，衛福部評估新冠疫情對國內衝擊將延長至年底，經濟部、交通部因此認為，製造業、會展產業和專營國際客觀光飯店、旅行社員工薪資補貼，有必要延至第四季。

除艱困企業員工薪資補貼外，追加特別預算還包含回補紓困2.0移緩濟急約500～600億元、三倍券近500億元，新增防疫物資疫苗採購及研發等經費。至於財源，主計總處規劃全部舉債支應。