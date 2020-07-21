企業上半年公募金額奔十年新高 關鍵揭密…

國內利率低迷引爆企業募資潮！金管會證期局主秘高晶萍21日指出，2020年上半年公開發行公司國內公募件數達129件、金額上衝4,281.57億元，創下近十年最高，比去年成長68％，其中，資金用途以「償還債款」及「擴充廠房設備」為大宗，而擴充廠房金額達1,216.54億元也創下十年新高。

高晶萍分析，今年上半年公募金額4,281.57億元會創下近十年新高，主要是大型募資案件較多所致，像台積電就發行了3次普通公司債，募資600億元、台電也發普通公司債357億元、中油則發行普通公司債177億元，三家資金運用都是拿來擴建廠房。

高晶萍指出，今年大型企業會選擇在國內發債主要是國內利率來到低點、籌資成本會比到國外低，國外的發債利率較高、且還有其他成本，因此今年企業寧可在國內籌資。

高晶萍表示，就資金用途來看，「償還債款」及「擴充廠房設備」為大宗，其中「擴充廠房設備」案件共13件，金額為1,216.54億元，創十年新高，比重高達31.25％，也寫下近九年來新高，顯示國內經濟環境正向發展，企業有擴大營運及生產規模之需求。

就證期局統計，公發公司募資後的資金用途，主要有幾項，包括：償還債款、擴充廠房設備、充實營運資金、轉投資、併購等，其中近十年都以「償還債款」比重最大，今年上半年為例，金額達2267.36億元，比重占58.25％，而過去「充實營運資金」都是排第二，今年「擴充廠房設備」比重躍為企業資金用途第二大，證期局指出，這表示國內產業發展獲到外資肯定、台商也願回流。

至於私募金額則減少。2020年上半年度公開發行公司辦理私募案件共54件，金額為169.31億元，較2019年同期42件，金額188.65億元，件數增加28.57％，金額減少10.25%，高晶萍分析，主要是因2019年上半年度有較大型的私募案件所致。

至於2020年上半年度公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額之89.19％，海外募集金額占總募集金額之10.81％，顯示企業仍以國內募集資金為主。

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