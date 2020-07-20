明年總預算 歲出微增2～3％

行政院長蘇貞昌20日首度聽取110年度中央政府總預算案籌編概況，其中歲出將編列正成長，約增加2～3％，可望逾2.14兆元，主要係健保補助費用、社福等法定義務支出，公共建設、科技發展及國防發展等支出成長所致。

另歲入面確定編列負成長，規模約在2兆元左右，負成長幅度不致太大，大約在2～3％，主因是稅課收入負成長，且來自所得稅收受疫情衝擊，表現不理想所致。

蘇揆20日首度聽取主計總處及財政部報告110年度中央政府總預算案籌編情形，並指示再作微調後，於8月份向總統蔡英文報告，預計8月31日前送行政院會拍板。

蔡英文第一任期，總預算歲出部分，從1.99兆元，提高到2.1兆元；歲入部分從1.84兆元，提升到2.1兆元。但因受疫情影響，明年在歲入面預算捉襟見肘，但歲出則維持正成長，規模可望超過2.14兆元，約微幅成長2～3％，以因應疫後振興，維持合宜的擴張動能。

知情官員表示，支出成長多在於法定義務支出，例如健保補助費用、社福預算，另為點火內需擴大經濟動能，公共建設及科技發展，總預算加特別預算維持正成長約3％左右；此外，就是軍購及國艦及國機國造等的國防支出，成長可能也接近3％。

而受疫情影響，在紓困及振興階段特別預算容納不了的，如紓困3.0各部會需求已逾2,100億元上限的缺口部分，即編入新年度預算。

至於歲入面，則確定編列負成長，規模由109年2.1兆降為2兆元左右，約負成長2~3％。主要是受新冠疫情衝擊，今年上半年景氣不好、下半年景氣也還不明朗，預估明年股利分配勢將減少，加上今年報稅祭出展延及分期措施，所得稅將延緩入帳等因素，所得稅負成長幅度比較大。

非稅課收入部分，109年度有5G標金，獲得一次性釋照收入約440億元，明年度非稅課少了這筆，缺口較大，主計總處正努力籌措財源。世貿設定地上權320多億元雖未列入預算籌編，但仍為109年度非稅課收入，挹注不小。

110年度是蔡政府首度歲入負成長，惟總預算歲出入差短及特別預算的舉債，仍將嚴守財政紀律，合計不超過歲出的15％。