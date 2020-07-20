台商回流、前瞻計畫 營造廠在建工程增加

台商回流，科技廠辦建案增加、政府加碼前瞻計畫，公共工程量增、商辦市場趨穩，民間建築成長，達欣工(2535)、根基(2546)、建國工程(5515)手中工程量滿滿。中鼎(9933)預期今年以來的承攬工程量會比去年增加5成。

經濟部統計的台商回流金額，已超過7千億元、政府加碼前瞻計畫特別預算、商辦市場持續溫和成長；營造業者指出，這些因素，激勵今年國內營造廠可承攬的金額，至少會比去年增加1-2成。

達欣工程今年初剛拿下半導體大廠廠房工程的訂單，以及水湳會展中心、南港機廠公共住宅統包、台中商銀辦公及旅館等較大型工程，目前握有超過350億元在建未入帳的工程案量，是近幾年的高點，可望挹注今、明兩年的營收獲利。

廠辦大樓、公共工程合約金額的增加，是根基近三年來營運成長的主要原因。根基近一年來，取得金額較大的工程合約，也是以廠辦、公共工程為主，其中新店區寶高智慧產業園區統包工程、台積電南科十八廠三期新建工程、南門市場等，都是未來兩年可貢獻營收的來源。

根基近三年在建工程合約，2017年有336億元、2018年達360億元、2019年估有400億元，年年都成長。

雖然全球因疫情隔離封鎖政策影響下，導致需求端減少、供給端停滯、石油價格下跌、投資意願減少，國內最大統包營造廠中鼎在海外市場的許多標案因此遞延招標；但，國內的風電、太陽能及石化煉油工程的數量增加，反而中鼎今年至5月底，新簽約工程金額已達307億元，已是去年全年的8成上下。

市場指出，以中鼎手中近期要簽的工程合約，加上海外遞延標案在解封後重新啟動，預估今年新簽約工程金額，會比去年多3-5成。

延伸閱讀

台商回台 再增達運精密

迎台商回流熱潮 工業區第二期釋千公頃地

疫情牽動台商回流 工業地產成最大受惠市場

台商回台今年最大咖！旺宏投資85億元擴廠