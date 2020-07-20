上半年僑外投資年增逾9% 離岸風電248億最多

經濟部投審會統計，今年上半年核准的僑外投資案件數達1688件，總金額新台幣1151億7681萬元，較去年同期增加9.27%。其中，丹麥能源公司的大型投資案達248億元最多。

經濟部投審會今天公布109年前6月「僑外投資」、「陸資來台投資」、「對外投資」、「對中國大陸投資」4類核准案件與金額的相關統計。

投審會表示，今年1到6月核准僑外投資件數為1688件，較去年同期減少1.75%；投資與增資金額折合新台幣1151億7681萬元，較去年同期增加9.27%，主要是1月核准丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S增資大彰化東南離岸風力發電股份有限公司、大彰化西南離岸風力發電股份有限公司，共計約248億元的大型投資案。

陸資來台投資的部分，今年1到6月核准件數為56件，較去年同期減少9.68%；投資與增資金額折合新台幣14億8659萬元，較去年同期增加4.38%。投審會表示，自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准件數為1427件，累計核准金額折合新台幣700億3572萬元。

投審會指出，今年1到6月的對外投資，核准與核備件數為266件，較去年同期減少15.02%；投資與增資金額折合新台幣1471億8801萬元，較去年同期增加37.51%。主要因前6月核准國巨以約新台幣406億元投資匈牙利YAGEO HOLDING HUNGARY LLC暨間接投資美國KEMET CORPORATION、華新麗華以約新台幣165億元間接增資香港華新國際投資有限公司等大型投資案所致。

至於對中國大陸投資的情形，今年1到6月核准件數為245件，件數較去年同期減少13.12%；核准金額折合新台幣951億204萬元，較去年同期增加52.49%。

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