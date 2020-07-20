搶救國家隊！防護衣訂單大減 衛福部提解方

新冠肺炎還在國際蔓延，台灣口罩國家隊打了漂亮一仗；但外界質疑2月起開始成軍的「防護衣國家隊」，訂單卻因國內疫情趨緩，廠商訂單被大砍4成！對此衛福部提出三大協助方案，包含將多餘防疫物資外銷日本、補助國際認證費用提高外銷優勢；若都沒效，將挪出3.2億元費用補貼廠商虧損。衛福部表示，最快今天就找廠商開會研商防護衣去處。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，因應疫情變化，防護衣需求量從原先下訂900萬件，到後來實際徵用200萬件，隔離衣也從原本1,600件，實際徵用1,200件，這麼大的落差，原因在於防護衣和隔離衣都不是說做就做，廠商最近才開始產出，但國內疫情已經趨緩，徵收量才隨之下降。

但考量廠商訂單落差大，莊人祥表示，衛福部立即與各部會研議出三大方案，協助廠商外銷國家隊生產的防護衣。

莊人祥指出，首個方案是「G2G」政府對政府銷售給其他國家，將已徵用但目前無法吸收的多餘防護衣賣給其他政府，依銷售數量回補沒有徵用的數量，初步銷售對象的國家有日本。

其次是「B2B」賣給國外廠商。由於防護衣一定要取得認證後才能給予外銷優惠，但取得國際認證費用不低，因此將由政府補助廠商做國際認證，讓國內廠商可以直接銷售給國外廠商。

若前兩大方案都銷售不佳，政府將直接補助廠商已投入的材料成本，初估共約3.2億元。莊人祥表示，三個方案將循序漸進，最快今天就會找廠商來開會說明。

據了解，現今已取得國外防護衣許可證業者不到5家。「政府說可以外銷，但談何容易！」業者說，目前國際疫情嚴峻，但銷到海外須先取得國際認證許可，像是通過美國FDA或歐盟CE等標準，要取得相關許可證需要一定推動時間。

經濟部官員稱，確有業者反映需協助外銷，對此正積極協助因應，目前國際間，新冠疫情仍未受控制，對防護衣需求十分殷切，只要驗證通過，便可順利進入他國巿場，挹注業者營收獲利。

（中國時報 鄭郁蓁 、 王莫昀）