紓困3.0 政院周四敲定

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政院紓困3.0追加特別預算案23日可望拍板，包括製造業和會展產業等艱困企業員工薪資補助將爭取展延至第四季。圖為知名自行車製造大廠員工作業的畫面。圖／本報資料照片
政院紓困3.0追加特別預算案23日可望拍板，包括製造業和會展產業等艱困企業員工薪資補助將爭取展延至第四季。圖為知名自行車製造大廠員工作業的畫面。圖／本報資料照片

行政院會周四（23日）將拍板紓困3.0追加特別預算案，規模逾2千億元。據悉，製造業下半年訂單不明朗，全球疫情未見緩和，邊境短時間內無法大幅放寬，製造業和會展產業艱困企業員工薪資補助爭取展延至第四季，補助以營業額衰退五成為基準，光經部需求上看約1,200億元。

知情官員表示，隨著振興措施上路，國內服務業逐步回溫，但目前國際疫情仍嚴峻，雖然歐洲已趨緩，美國仍受到很大影響，使得我國傳產如紡織、工具機、手工具、扣件、汽車零組件及航太零組件等，對未來訂單仍感到不明朗或悲觀，製造業第三、四季仍需要紓困。

紓困3.0追加特別預算逾2千億元，但不超過法定上限2,100億元，至於財源，主計總處規劃全部舉債支應，主要包含紓困3.0員工薪資補貼等千億元規模、回補紓困2.0移緩濟急約500～600億元、振興三倍券近500億元，和新增防疫物資、疫苗採購及研發等經費。

由於各部會提出預算需求已超過法定上限2,100億元，行政院希望紓困3.0規模維持在千億元左右，已由副院長沈榮津、秘書長李孟諺連日來進行跨部會最後盤點，蘇揆近日將聽取簡報，提報周四院會拍板。

紓困3.0主要用於延長製造業與會展產業員工薪資補貼，及旅宿業和機場相關行業第三季員工薪資補貼。製造業方面，經濟部申請延長紓困至第四季。據悉，製造業紓困以衰退五成為原則，但第三季申請原則以6月做為基準，若6月沒有很糟，7月表現不佳，就以7月為基準申請8、9月的紓困。

至於交通部紓困3.0爭取130億元預算，主要針對7、8、9月觀光運輸及機場相關服務業，紓困對象包含旅行社、都會型國際觀光飯店員工薪資補貼、導遊領隊等，導遊領隊擬每人每月補助1萬元，一次補助三個月，約1.5萬人受惠；旅行社員工擬定額補助1.5萬元。

工商時報 蘇秀慧
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