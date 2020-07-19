紓困3.0 政院周四敲定

行政院會周四（23日）將拍板紓困3.0追加特別預算案，規模逾2千億元。據悉，製造業下半年訂單不明朗，全球疫情未見緩和，邊境短時間內無法大幅放寬，製造業和會展產業艱困企業員工薪資補助爭取展延至第四季，補助以營業額衰退五成為基準，光經部需求上看約1,200億元。

知情官員表示，隨著振興措施上路，國內服務業逐步回溫，但目前國際疫情仍嚴峻，雖然歐洲已趨緩，美國仍受到很大影響，使得我國傳產如紡織、工具機、手工具、扣件、汽車零組件及航太零組件等，對未來訂單仍感到不明朗或悲觀，製造業第三、四季仍需要紓困。

紓困3.0追加特別預算逾2千億元，但不超過法定上限2,100億元，至於財源，主計總處規劃全部舉債支應，主要包含紓困3.0員工薪資補貼等千億元規模、回補紓困2.0移緩濟急約500～600億元、振興三倍券近500億元，和新增防疫物資、疫苗採購及研發等經費。

由於各部會提出預算需求已超過法定上限2,100億元，行政院希望紓困3.0規模維持在千億元左右，已由副院長沈榮津、秘書長李孟諺連日來進行跨部會最後盤點，蘇揆近日將聽取簡報，提報周四院會拍板。

紓困3.0主要用於延長製造業與會展產業員工薪資補貼，及旅宿業和機場相關行業第三季員工薪資補貼。製造業方面，經濟部申請延長紓困至第四季。據悉，製造業紓困以衰退五成為原則，但第三季申請原則以6月做為基準，若6月沒有很糟，7月表現不佳，就以7月為基準申請8、9月的紓困。

至於交通部紓困3.0爭取130億元預算，主要針對7、8、9月觀光運輸及機場相關服務業，紓困對象包含旅行社、都會型國際觀光飯店員工薪資補貼、導遊領隊等，導遊領隊擬每人每月補助1萬元，一次補助三個月，約1.5萬人受惠；旅行社員工擬定額補助1.5萬元。