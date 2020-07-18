國產化項目延續 第三階區塊開發 商機逾千億

經濟部能源局研議離岸風電的第三階段區塊開發遊戲規則，確認27項國產化項目將延續，以帶動國內風電產業供應鏈持續接訂單，2026年將釋出1GW，估計商機達1,000億元以上。

國內離岸風電開發分為三階段，第一階段是示範風場，第二階段是潛力風場，第三階段進入區塊開發，自2026年起實施。

區塊開發內容最早是去年第一季傳出消息，6月中以來，能源局找離岸風電開發商、風機製造商等業者座談時，透露第三階段區塊開發的方向，2026年要釋出1GW裝置容量提供遴選，並同時確認27項國產化項目延續，希望讓國內風電供應鏈產業永續發展，繼續接單。

最新資料顯示，2020年風電產業的國產化產值為180億元，之後逐步提升，在2021及2022年的國產化前置期，需肩負國產化10項任務，當年產值分別為683.7億元及763.6億元，國產化第一階段屆滿時間為2023年，必須完成17項國產化，產值估計達894.5億元。

2024年起進入國產化第二階段，國產化項目除包含前置期與第一階段17項內容，累計達成項目須高達27項，待全數項目完成，預估至2024年產值將突破千億大關，達到1,036億元。

另外，2024年當年要併網的風場，計有哥本哈根基礎建設基金（CIP）的西島風場48MW、中鋼的中能風場300MW、台電的台電二期風場300MW、由加拿大商北陸能源（NPI）及新加坡商玉山能源合資開發海龍二號風場，當年也有300MW，累計該年共有948MW需要併網。