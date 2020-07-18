離岸風電國產化項目 擬再擴增

工程設計、水泥、海事船隻等納入新增考慮項目

發展離岸風電產業的國產化進程，出現新進展。經濟部能源局研擬第三階段區塊開發規畫草案時，針對國產化項目，將工程設計、水泥、海事船隻等納入新增考慮項目，具體內容預估第四季正式對外宣布。

離岸風電的推動除了支援電力供應，本身也具有產業上的意義，尤其希望發展技術能留在台灣，並分階段訂定了國產化項目。

據了解，目前已訂定了27項國產化項目，近期正研議第三階段、2026年新增的國產化項目內容，頗受市場關注。

經濟部能源局初步考慮新增工程設計、水泥、海事船隻等項目。有關工程設計部分，主要是考量國內工程相關業者，有能力可以承接國產化任務，正在積極爭取通過相關認證，提升後續競爭優勢。

至於新增水泥項目，是由於離岸風機水下基礎需要大量水泥灌漿預鑄，但相關原料從海外運來曠日廢時，因此有業者積極爭取，希望水泥能列入國產化項目當中。

考慮把海事船隻也納入，是因為台船具有建造大型船隻的能力，所以正評估列為優先國產化的新增項目之一。

對於新增國產化項目的具體規劃，經濟部官員表示，仍在積極討論，這些項目須經經濟模型分析，之後召開公聽會聽取企業意見，預估第四季會隨區塊開發規則同時對外公告。

官員強調，新增項目產業的應對能力，應無問題。主要是政府要先開項目，增加業者的機會，且相關業者，必須符合國際認證，價格要有競爭力，交貨時間能否配合，也是決定新增國產化項目的重點之一。

風電開發商對此表示，若是能持續帶動國內產業發展，願意支持，但所有國產化，都必須建立在公平的競爭下，標準也要與之前的相符。

業者還說，有些項目是屬於更下游的承包商要做的部分，如在遴選階段納入，會墊高成本，最終反應在競標價格上，這也不是政府所樂見。

另有業者認為，項目增加要考量國內是否有足夠的供應鏈，若國內只有一家業者在做，等於讓單一業者擁有全部訂單，可能會違反WTO貿易相關法規，要保留一定的彈性。