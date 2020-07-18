準備血拼 三倍券怎麼花賺最大？

振興三倍券15日上路，準備好血拼了嗎？血拚前，除了貨比三家，看看哪個商家推出的加碼優惠最多外，政府還推出了安心旅遊住宿補助，和客庄旅遊券、藝FUN券、動滋券、農遊券四種票券，可以搭配使用。幸運的話，全數拿到，加上三倍券最高可領6,150元，讓你「花小錢賺大錢」。

一、安心旅遊住宿補助最高2,000元

安心旅遊國旅補助，從7月1日起至10月31日，提供每人1,000元住房補助，平假日適用；到離島（包含金、馬、澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球等）額外加碼一次千元住房補助；本島加離島共計2,000元。

二、客庄旅遊券800元

客委會發放28萬份800元浪漫客庄旅遊券，自8月1日起至12月31日，在全台11縣市、70個客家文化重點發展區、超過4,000家指定店消費皆可折抵。

一般券：7月22日至7月26日申請，7月27日客委會官網公布抽籤結果。敬老家庭券：7月15日09:00至7月19日24:00開放抽籤登記，7月20日客委會官網公布抽籤結果。

手機下載LINE APP，搜尋客委會官方帳號@hakka_gov) ，並在活動時間前在活動帳號完成登錄，就可參加抽獎。

三、藝fun券600 元

文化部發放200萬份600元藝FUN券，7月22日12:00至12月31日，可在全台1萬家藝文場所使用、藝文及電影線上預購票、購買書籍、訂閱報章雜誌。

7月18日9:00至7月20日21:00申請，下載手機藝FUN券APP，並註冊帳號成功，中籤者7月21日收到領取通知。

四、動滋券 500 元

體育署發放400萬份500元動滋券，民眾可在8月1日至12月31日使用，抵用範圍包含運動場館、觀賞體育賽事、購買運動用品、電競商品等。

從7月20日至7月26日到動滋網登記，登記時間依照身分證尾數單雙分流，單數:7月20、22、24日；雙數:7月21、23、25日；單、雙皆可7月26日。7月28日抽籤，中籤者以email和簡訊通知，也可上網查詢。

五、農遊券250元

農委會發放500萬張250元農遊券，可在超過2,000家農林漁牧業者使用，包含門票、農業體驗、套裝活動、農漁特產伴手禮等，7月15日開始使用，收到票券簡訊通知後，60天內要消費完成。

即日起到18日23:59申請登記，到農委會「農遊券申請專區」填寫個人資料，第一梯次已先抽出首批165萬張得主，預計7月19日進行第二輪抽籤，前一輪沒被抽到民眾，會併入第二輪進行抽籤，不需另外再登記。中籤者得到一組QRcode，到合作業者消費即可出示QRcode折抵。

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