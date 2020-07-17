新增2例境外 指揮中心：印尼、菲國疫情嚴峻

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今(17)日公布，國內新增2例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，為20多歲女性(案453)及40多歲男性(案454)，均自菲律賓返國。國內截至目前累計79,256例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含78,296例排除)，其中454例確診，分別為363例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

莊人祥表示，案453於去(2019)年12月下旬至菲律賓工作，7月14日出現倦怠、喉嚨痛、咳嗽有痰及鼻塞等症狀，7月15日返國入境時主動告知有不適症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前收治住院隔離。

莊人祥說，衛生單位已掌握接觸者共2人，其中1人為案453於菲律賓當地之同住室友，預計今日返台，入境後將列為居家隔離對象，1人為案453同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象。另針對6名未入境之同班機機組員，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。

指揮中心指出，案454今年1月下旬至菲律賓工作，分別於7月11日及13日出現發燒、嗅覺異常及伴隨感冒症狀，7月15日返國入境時主動告知有相關症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前收治住院隔離。衛生單位已掌握接觸者共24人，其中12人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，12人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

印尼、菲律賓疫情嚴峻 指揮中心：還未達疫情高峰

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今(17)日表示，根據監測資料顯示，全球疫情快速上升，7月16日新增病例逾24萬例創新高。美國近期陸續放寬管制措施後，疫情回升至每日新增超過6萬例，現與中南美洲均為疫情流行最嚴峻的地區。鄰近我國的印尼與菲律賓自疫情爆發以來，持續上升，仍未達到高峰。

其中，印尼近期出現軍校群聚逾1,300例，菲律賓疫情嚴峻但未重新實施較嚴格的管制措施。此外，近期日本、澳洲、香港等均因逐步鬆綁限制措施，致疫情於酒店、校園、大型聚會等具風險場域爆發群聚，或境外個案搭乘計程車等交通運輸而傳播，使疫情惡化擴散至社區並導致不明感染源增加，大幅提升社區感染風險。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

六人從台赴泰發燒 泰方已告知檢驗陰性

根據泰國媒體報導，疑似有一架長榮班機15日從台灣抵達泰國後，機上6名泰國人出現發燒症狀。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今(17)日證實，指揮中心已獲得泰國官方的正式答覆，這6人採檢均為陰性。

莊人祥說，該班機載有223名乘客，這6人先前被送往醫院隔離檢驗中。至於6人身份，莊人祥表示，4人為移工、1人為學生、1人為新住民。莊人祥在記者會後隨即發出通知指出，「泰國官方剛回覆，新聞煤體所提及的那6位從台返泰之泰國人，均檢驗陰性！」