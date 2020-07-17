後疫情時代 國旅市場朝深度化發展

國內武漢肺炎疫情趨緩，國旅市場也逐漸走向轉型之路，旅遊業者評估，未來國旅市場將轉型朝向更深度化及在地體驗，以及一季一主題的方向發展。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩後，首場實體旅展今天在台北世貿一館登場，由於目前國外疫情仍然相當嚴峻，各家業者也主打國內旅遊市場，旅遊業者也分析，因應疫情國內市場將有所轉型，不會像過去以低價競爭為主。

雄獅旅遊發言人游國珍表示，未來1至2年內的國旅市場將會是旅行社的主軸，國內旅遊商品也將朝天數拉長、提高價格跟品質的方向，要把原本會到國外的消費市場轉到國內，像是公司行號的獎勵旅遊，就是很重要的一部分。

游國珍指出，從6月開始每個月的業績都是以翻倍成長，今年7月跟去年7月相比業績也成長1.5倍，原因除了是因為進入暑假之外，國旅市場也有復甦，其中賣最好的就是離島。

他表示，未來離島部分將會朝向全年度旅遊規劃為主，並朝向每個季節搭配一個主題方式去做，其他國旅市場也會朝四季包裝，這也是未來國旅市場的趨勢。

以郵輪跳島為例，游國珍說，目前是走離島跳島為主，但接下來10月中旬過後，因東北季風增強關係，考慮將推出利用郵輪環島之旅，但目前都還在規劃當中。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民也表示，未來國旅市場將轉型朝向更深度化及在地體驗化，目前這塊也深受旅客好評，未來也可以推廣給國外旅客，讓他們更深入了解台灣在地文化。

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