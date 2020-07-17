大巨蛋今取得建照 遠雄建股價黑翻紅

今（17）日傳出台北市府終於完成「台北大巨蛋」變更設計程序，市府將正式核發大巨蛋新建照。轉投資大巨蛋最大股東遠雄建股（5522），今天接近收盤時，股價也應聲上演「慶祝行情」，黑翻紅！小漲0.1％，以49.1元收紅。

遠雄企業團中午表示，目前遠雄尚未接獲核准新建照的正式通知和公文；不過，依目前時程來看，接下來，將向市府提出申請復工，復工正式獲准後，遠雄大巨蛋才能進行實質全面復工階段，估計最快2021年底，有機會全部竣工。

「台北大巨蛋」經過五年兩個月的被勒令停工後，今天終於出現重大進展。

今天中午傳出，台北市府建管處表示：大巨蛋工程完成都審、環差審查、防火避難性能評定後，建管處依建築法第34條規定，就規定項目審查完竣，同意大巨蛋第三次變更設計，今天核發大巨蛋建照。

遠雄估計，最快明年底可竣工，但還不包括取得使用執照。

（工商時報 蔡惠芳）

大巨蛋今取得建照 最快8月底復工

停工5年的台北大巨蛋確定可復工！北市建管處日前簽准大巨蛋建照變更，歷經多日的圖說校對，建管處稍早發布新聞稿證實，今已核發新的建照給遠雄集團，依照遠雄日前規畫，最快可望在8月底復工，並於明年底完工。

大巨蛋案於2015年4月27日申請第3次變更設計，市府於同年5月14日發現79處未按圖施作，勒令遠雄停工，5年來歷經都審、環評等程序，建管處上個月簽准建照變更設計。

建管處表示， 5年間要求大巨蛋容納人數大輻下降、增設安全梯、防火區劃、增加避難面積，並完成7次都市設計審議、2次環差審查、2次防火避難性能審查及通過防火避難模擬，以保障大巨蛋使用安全。

針對大巨蛋不符合建築技術規則第97條安全梯區劃及第127條逃生避難安全，建管處重申，已將此兩條列管於建照中，遠雄仍須依規定送審通過，才能取得使照。

遠雄發言人楊舜欽表示，會在最快時間申請復工許可，同時準備人、機、物料，待許可核准後，依照工項、工程進度依序進場施作，至於外界關心的建築技術規則，後續會再申請變更，核准後依照規則按圖施作。此外，後續會修訂投資營運企劃書，修正過程與市府共同研擬，在符合BOT契約的前提下，共創社會最大利益。

（ 中時 譚宇哲）

延伸閱讀

大巨蛋8月復工有望 柯文哲：全部程序要走完

大巨蛋復工「臨門一腳」！遠雄股價High

大巨蛋案環差分析報告修正通過 復工在望