掌管經部、顧立雄怎麼看？王美花這樣說

經濟部長王美花今上午接受電台專訪，談到升任經濟部長的心路歷程，她坦言擔任公務員39年，一步一腳印，「但沒有當初當次長時緊張」。至於她先生、國安會秘書長顧立雄怎麼看她的升任，她笑說，「越來越沒辦法下廚煮飯，被抱怨很久了」。

今年520後接下經濟部部長大位，被主持人周玉蔻反問「是不是適格擔任經濟部長」，王美花回答，從經濟部基層上來，一步一腳印。至於顧立雄怎麼看她認經濟部長？她一貫的四兩撥千斤，笑說「越來越沒辦法下廚煮飯」，但這應該被抱怨很久了，因為擔任智慧局局長後，就不太回家煮晚餐。

不僅人長得美，王美花還以高雅形象出名，她認為，這是一個台灣公務員相對沒有注意到的問題。她說，過去常到國外去，代表台灣與其他國家交流，「公務員代表國家，包括人格特質、一舉一動、穿著都代表國家」，所以她也會特別留意。

被周玉蔻問到擔任部長是否壓力很大，王美花說，「當次長比較有壓力」，因為從智慧局長升任經濟部次長，「我是第一個」，因為掌管業務不一樣，所以第一個月在看公文的時候很有壓力，想把每個公文都了解清楚，但到了第二個月就發現第一個月的努力有回報，壓力反而減輕。

王美花表示，經濟部也有很好的風氣，當次長時雖然只掌管3分之一，但三個次長大家都會一起討論，所以對彼此的業務都不太陌生，這也讓她擔任部長後，可以較輕鬆接軌。