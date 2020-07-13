國發會明年公建預算 四年新高

國發會委員會議昨（13）日通過「110年重大公建經費先期作業審查案」，核列1,415億，創近四年最高，加計前瞻計畫特別預算後，明年的公共建設預算將持續成長，本案將於周四提報行政院院會。

主計總處每年編列總預算，都會先匡列一筆公共建設經費，交由國發會分配，主計總處匡給國發會110年的預算1,289億元，經國發會先進作業審查後發現，主計總處匡列的這筆預算不足，因此額外編了一筆125.6億的「請增數」，合計1,415億元。

國發會官員表示，110年的公共建設預算表面上是近幾年最低，但此因過去幾年預算內含「撥充農村再生基金」，而去年農村再生基金已撥足，今年不再編。若以不含撥充農村再生基金的公建預算而言，110年的公建經費反而是近四年最高。

110年八大建設類別以交通建設類獲得670億（占47％）最高，主要是辦理台九線花東縱谷道路、生活圈道路、台鐵汰換車輛、原住民部落特色道路改善計畫。其次環境資源類別也編了313億（占22％），主要辦理污水下水道、中央管流域整體改善及水災智慧防災等計畫。第三為農業建設類，預算經費176億（占12％），辦理森林永續經營、加強農田水利建設。

國發會主委龔明鑫表示，明年的公共建設除了公務預算1,415億，還有前瞻計畫特別預算的部分，尚未編好，但公務預算加特別預算後的建設經費將會持續成長。

國發會委員會議昨日也通過「社發計畫先期作業審查案」，各部會提報86案，經費需求450億，列入審議者計79案，經審議核列380億，重要的計畫有建置防疫安全網、推動多元族群文化保存、強化食安網絡等。

四年國發計畫 周四政院拍板

國發會昨（13）日召開委員會議通過四年國家發展計畫（110～113），四年平均經濟成長目標設定2.6～3.4％，高於過去四年目標，至113年人均GDP可望達3萬美元，這份計畫將於周四（16日）提報行政院會拍板。

至於去年底未公布，原定於昨日一起公布的今年經濟成長經建目標（國發目標），並未公布，國發會主委龔明鑫表示：「今年已過一半了，就不公布了，不過，今年底會公布明年的經建目標。」

國發會委員會議通過未來四年的國發計畫，以作為政府各部門的施政藍圖，國發會主委龔明鑫表示，過去台灣傳統代工的經濟發展模式已到極限，政府透過五加二產業布建新成長動能，預期在五加二產業基礎上打造的六大核心戰略產業，將可在未來四年扮演經濟成長的關鍵力量。

綜規處處長張惠娟表示，這份四年計畫是把總統的治國理念加以落實，在今年5月邀請中央銀行、主計總處共同研討，在衡酌國內外經濟情勢、下行風險及政府積極政策效果下，訂定四年目標，以作為政府努力的目標，以讓台灣成為「全球經濟關鍵力量、亂世中的福地」。

國發會所訂的目標，在經濟成長率方面，未來四年平均經濟成長信於2.6～3.4％，高於前一期（106～109）的目標2.5～3.0％。失業率則訂在3.5～3.8％，核心物價指數上漲率訂在1.0～1.5％。

對於近四年平均經濟成長僅2.6％，何以有信心未來可以升破3％？龔明鑫表示，在過去四年的布建下，前瞻建設及民間投資的成效已慢慢顯現，從近期台商回台、綠電發展也可以看出台灣成長動能更強了，因此訂出這個目標。

不過，國發會也考量未來四年仍有中美貿易戰加劇、新冠肺炎疫情持續、地緣政治風險升高、國際股匯市波動等「下行風險」，因此未來四年平均經濟成長高推估雖訂在3.4％，但低推估仍訂在2.6％。

至於人均GDP未來四年會有何變化？張惠娟表示，根據模擬的結果，介於2萬9,006～2萬9,584美元，也就是我國在113年之前可望達到3萬美元。