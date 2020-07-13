政院：三倍券不急著領 年底前都有效

郵局15日開放領取紙本三倍券，為了紓緩人潮，13日開放網路及電話預約20日後的購券時段，預約情況熱絡。行政院長蘇貞昌表示，現約1,200萬人綁定預購，人人都領得到，不分早到、晚到，今年底前都有用且有效。

蘇貞昌上午出席警政署「警察防疫尖兵」表揚活動，媒體詢問目前已有超過八成民眾選擇預購紙本三倍券，是否擔憂郵局會大塞車，他表示，三倍券已有近1,200萬人綁定預購，15日起開始領取，若民眾不急著用、就不用急著領，起初大家都在同一天領取，難免就會排隊、擁擠，若不急著用者，後面一點就輕鬆一點領。

蘇貞昌指出，三倍券人人都領得到，不分早到、晚到，請大家依各自方便時間領即可，郵局和超商也都有各種服務措施。

媒體追問藝人吳宗憲說領取三倍券太麻煩、不想領，且認為政府若沒發完應交代相關去向。蘇貞昌表示，政府做任何事都會公開、透明，三倍券政策未來一定會有完整報告，從現有約1,200萬人綁定看來，可見很受歡迎，從各方一直加碼，也可見非常有刺激，將來一定會很好用，「好領、好用、好刺激」，希望大家一起來。

三倍券從1日起開始預購，經濟部也宣布將加印紙本券，供民眾在郵局臨櫃購買與8月的第三波超商、網路預購。根據經濟部昨晚統計，已有約1,192.9萬人完成預約，其中選擇紙本券的人數約1,035.5萬人，選擇數位券約有157.4萬人。