蓋捷運拚經濟 全台砸3千億

衝內需、拚基建！交通部鐵道局表示，強化都會交通的捷運工程，有二案在交通部審查中、四案正在綜合規劃，像台中捷運藍線15日將辦公聽會、台南市府拚本月拍板捷運系統。

而據統計，在前瞻經費挹注下，台灣將自2027年起連續五年，有六條捷運陸續完工通車，北起基隆、南到高雄，投入總經費逾3千億，捷運沿線的房市春燕將至！

立法院臨時會最新同意行政院編籌前瞻二期及第一期剩餘額度，共計5,100億預算案，助攻基礎建設。國發會更點出，今年公建經費5,395億元，創12年最高，若達成率衝上95％，對疫情後提振景氣有很大幫助。

鐵道局表示，多項捷運工程被列入前瞻計畫，目前手上正審查兩案，其一是總經費高達1,445.58億的「高雄捷運黃線」綜合規劃，路線東起鳥松，往西經澄清湖，接著V字型分岔經過三民、新興等六個行政區，共23車站、116萬人口受惠，交通部力拚最快第三季完審，高雄市府盼2028年完工通車。

其二是俗稱府城橫貫線的「台南捷運綠線」可行性研究報告，橫向行經成功大學、赤崁樓、億載金城等重要景點，因舊市區道路狹窄、採高架設計，交通部已要求台南市府完成兩道題目，才能續審。首先，軌道系統要選單軌、輕軌或自駕？其次，平實轉運站到安平港之間六條路線方案，究竟主推哪一條？據悉，台南市府交通局本月擬向市長黃偉哲報告，有望政策拍板定案，整體經費粗估至少百億起跳，衝刺2029年中旬試營運。

另有四案正在綜合規劃，第一是「基隆輕軌」，負責規劃的鐵道局說，正搜集跨部會意見，盼第四季報交通部審查，總經費估約百億，拚2027年通車，未來南港至基隆只要25分鐘。第二是2027年底預計試營運的「台南捷運第一期藍線」，投入197.63億，將是台南市第一座通車的捷運，深具意義，2021年底將報中央核定。

第三是2030年通車的「桃園捷運綠線延伸至中壢」，串連八德至中壢火車站，途中與機捷交會，讓40萬名中壢市民受益，耗資328.04億，估2022年初報中央核定。最後是2031年將通車的「台中捷運藍線」，花費981.49億，西起台中港、東至台中火車站，本周舉辦綜合規劃公聽會，估2021年初報中央。

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