醫療院所2018財報 林口長庚蟬聯最賺醫院

健保署10日公布2018年醫院財報，進榜的唯一一家藥局為政昇藥局，是國內首間處方宅配藥局，另有四家藥局首度進榜。而最賺錢醫院則來自長庚體系，林口長庚醫院蟬聯賺錢王，一年賺進78.41億元。

根據健保法規定，只要醫療院所領取的健保費用超過一定門檻，就必須公布財報，這次公布2018年的醫療院所財報，則是首度門檻從4億元降為2億元，因此也是首次有基層診所、甚至藥局進入榜單。

根據健保署公布的財報顯示，2018年盈餘最多的前五家醫院，依序分別是林口長庚醫院，年賺78.41億元，高雄長庚醫院年賺59.14億元位居第二，台大醫院24.23億元排名第三，中國附醫21.9億元拿下第四，而第五名則是台北榮總19.65億元，值得注意的是，北榮這次是擠下了2017年排名第五的桃園長庚醫院。

至於診所方面，台北市中正區的「遠東聯合診所」，2018年申報健保金額高達4.34億元、年賺7,900萬元最高；第二名由斗六慈濟診所拿下，申報健保2.52億元、年賺約6千萬元，而該診所已於2019年升格為醫院。

第三名為台北市大安區的「書田診所」，申報健保3.37億元，年賺1,900萬元；第四名是位於新竹市東區的「安慎診所」，申報健保2.49億元，一年盈餘約有600萬元。

至於唯一進榜的一家藥局「政昇藥局」，位於台北市松山區，為國內第一家「處方宅配」藥局，業者向健保署申請的調劑費、藥費高達2.2億元，但整體結餘是0元。業界人士指出，藥局向健保申報到2億元以上，粗估一年至少要開出逾一萬張以上的處方簽。