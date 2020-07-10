稅收撥長照 三年半來逾千億

財政部近日公布統計通報指出，為籌措長照基金財源，財政部在2017年中調漲菸稅與遺贈稅率，累計近三年半共有1,016億元稅收撥入長照基金，但監察院報告顯示，我國長照資源仍有不均情況。

財政部官員分析，我國近三年受惠於菸稅穩定入庫，還有房地合一稅及遺產稅明顯成長，因此長照稅收財源連三年達標預算數，其中以菸稅727億元占七成貢獻最大，其次為房地合一課徵所得稅160億元、第三則是遺贈稅129億元。

近三年半以來，2017年我國稅收挹注長照基金之金額約82.5億元、2018年為350.8億元、2019年則是417.1億元，今年前五月也有166億元水準。

我國於2017年6月實施《長期照顧服務法》並設置長照基金，其財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。

官員指出，近三年長照基金仍屬設置初期階段，基金來源收入均大於業務支出，截至2019年底，基金餘額為421億元。不過，長照基金餘額過多恐怕是執行率問題。

根據監察院報告顯示，長照政策預算從2008年的28.45億元，到2018年的267.09億元，暴增近十倍，但是近幾年來預算執行率僅五成左右，部分計畫如智慧健康發展執行率低於三成，顯見執行率過低，地方政府也紛紛反映長照預算過剩。

雖然長照2.0新制大幅改善我國長照居家照顧服務員勞動條件，改採「服務項目」計價與加成機制，長照居家照服員平均薪資約5萬元，甚至有10萬元案例，吸引不少護理科系畢業生，2019年底長照居家照服員達1.91萬人，相較2017年的0.98萬人，成長比率高達95％。

但是，在預算、人力充沛情況下，長照患者處境仍待改善。根據監察院糾正報告顯示，我國現在長照服務據點遍布全台，卻仍然有完全無自我照顧能力者躺在機構而無人聞問，甚至每月還要繳交2.5萬元～4.5萬元不等的「生活照顧費」，顯見長照資源分配不均。