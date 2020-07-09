防連假狂塞車！國5尖峰通行費擬大漲10倍

為解決端午連假狂塞32小時困境，中華民國運輸學會昨日舉行記者會提出改善方案，建議國5尖峰時段的通行費從2倍上限提高為10倍，取消20公里內免費且還要加價，擴大高乘載及匝道路段、時段的實施，長期則建議，讓民眾預約或車牌單雙號分流。交通部長林佳龍說，將根據過去大數據資料及學者專家建議，在中秋連假時做調整。

南港到蘇澳 走一趟要540元

為避免端午連假大塞車情況再現，交通部最近委託運輸學會邀學者專家，檢討如何改善國5塞車問題。

運輸學會理事長林良泰說，國5南向交通量75%來自國3、15%來自石碇交流道、10%來自坪林交流道，加上爬坡道及隧道影響，連假有必要分流或減量，確保國道主線順暢，建議連假可封閉國5坪林、石碇交流道，同時開放大客車行駛路肩。

林良泰指出，現行費率不得超過2倍的天花板限制應打破，且不同時段應有不同倍數，尖峰時段至少提高10倍，平日20公里免費措施在假日應取消，甚至還要加價。以南港經國5至蘇澳為例，全長約54公里，即使取消20公里免收費，單程通行費才54元，2倍才100元出頭，若尖峰時段提高為10倍，走一趟就要540元，用路人就會多考慮。

分流增運量 路肩放行大客車

林良泰說，馬路是給人走而非給車走，運送最多的人，才是目的而非車輛。除國道車流管理外，運輸學會也建議交通部各機關應整合，包括鐵、公路、省道、國道客運、氣象局、觀光局等都應協調，解決時間及空間的分散，以及確保1968App資訊的正確性。

長期規畫方面則可採預約制或車牌單雙號分流，先透過獎勵方式鼓勵民眾上網登錄並對外公布資訊，讓使用者掌握最佳上路時間。

費率怎麼調 中秋疏運見分曉

由於中秋節也是4天連假，林良泰說，可優先推動匝道封閉及擴大高乘載管制路段及時段，部分尖峰時段，高乘載人數可從3人提高至4人。

林佳龍表示，差別費率是交通部的政策工具，過去用過，效果不是這麼大，如果把費率拉這麼大，會不會有效果，高公局會做最後評估。國道疏導措施在於減量和分流，透過費率手段、高乘載、路線管理都是可能的方法，會根據大數據與學者專家建議，調整中秋疏運措施。

（中國時報 潘千詩、陳祐誠）

宜蘭人喊不公平！民眾罵翻 國5變有錢人專用道

有專家學者建議連假期間將國道5號通行費率拉高10倍，藉以減少車流量。民進黨籍宜蘭市長江聰淵認為，該方案對弱勢者及宜蘭人並不公平；宜蘭縣東門夜市商圈發展協會理事長王紳佑更斥責，拉高通行費將嚴重衝擊夜市攤商的庶民經濟。

江聰淵昨持反對態度表示，交通建設因為不夠完善造成塞車，政府應該補貼才對，而不是反過來「懲罰性」加碼通行費率。他指出，民眾使用公共道路要有公平性，如果上路前還要先計算經濟成本，衡量自己有沒有使用公共道路的經濟能力，那就形同是「排貧」。

攤商憂心 衝擊庶民經濟

他說，政府要做的是改善整體交通狀況及提升交通能量，而不是本末倒置讓民眾不敢使用道路、不敢到宜蘭來，相信交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌甚至蔡英文總統都不會答應採用這個政策。

不只公部門反彈，在地的夜市商圈更是大力反抗，王紳佑氣憤地說，這是完全不公平的政策想法，好像「有錢人才可以開上國5及雪隧一樣」，有錢人當然很「大氣」，對他們來說只是多花一點小錢，但一般庶民受到這種不公平待遇，只能往肚子裡吞。

王紳佑說，如果交通部真的採取這個政策，勢必嚴重衝擊、影響夜市攤商的庶民經濟，來宜蘭的遊客一定銳減，對於先前已遭受疫情影響的小攤商而言，將是雪上加霜。

北宜通勤族怨 衰被懲罰

每天往返台北、宜蘭的上班族張小姐則不滿地表示，公司採取輪班制，國定假日不一定能排到休假，還是必須通勤到台北工作，若調高通行費，台北人不來宜蘭，也懲罰了要去台北工作的宜蘭人。

訊息傳開後，社群網站「宜蘭知識＋」網友更是炮聲隆隆、罵聲一片，有網友痛罵說「高速公路變成有錢人專用道路」、「超扯的，根本是害到在地宜蘭人」、「應該限制外地人進宜蘭，一律使用大眾運輸工具」，有人則建議「國5速限全部統一提高到120公里才能比較快消化龐大車潮」。

（中國時報 胡健森）