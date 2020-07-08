三倍券預購紙本大勝數位 經部分析可能原因

振興三倍券預購人數今天突破千萬，其中，超過85％民眾選購紙本券。經濟部分析，紙本券預購人數衝高，與有預購期限有關，超商業者則認為，紙本券預購據點多，對年長者也比較友善，因此吸引較多人選購。

第二波紙本三倍券預購今天上路，截至今天下午4時，加上第一波預購，已有超過千萬人完成手續，其中，857.9萬人選擇紙本券，佔全部預購人數約85％。

紙本券熱度為何會完勝數位券？經濟部中小企業處副處長蘇文玲認為，一開始紙本預訂時間只到7日，數位券則是24小時都可以選擇，時間一直到12月31日，因此選擇紙本券的民眾會集中在這幾天先訂，選擇數位券的民眾，則可能不會那麼快行動，目前選擇數位券的人數也一直在穩定增加中。

分析紙本三倍券預購狀況，有805萬6506人在超商預購，52萬2750人在官網預購，顯示多數人仍習慣到實體通路付費預購。

超商業者分析，便利商店具有2個優勢，首先是據點多，民眾每走幾步就會遇到一間，再加上許多人每天都會到便利商店消費，進店後看到可以預購消費券，便可能自然而然地開始操作。

其次，許多年長者對數位工具較不熟悉，對他們而言，去便利商店預購只需要插健保卡，步驟非常簡單，不僅機台上面有操作步驟，真的不會使用，還可以詢問店員，到實體通路付費預購，對年長者而言是比較方便的方式。

為增加民眾使用數位券誘因，經濟部部長王美花日前表示，經濟部持續與各家廠商洽談數位券加碼抽獎的獎品，同時也和金融業者、數位工具業者，討論相關的加碼優惠。

延伸閱讀

振興三倍券防偽比照真鈔 9大特徵防詐騙

三倍券預購第二波開跑！最新超商優惠一次看