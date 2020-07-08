多項新藥納健保給付 民眾最多月省40萬

健保署今（8）日表示，近日已召開「健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」（簡稱藥物共擬會議），在醫藥界、付費者代表以及病友團體討論後，針對三類疾病通過多項新藥納入健保給付案和給付規定擴增案，對民眾來說，部分疾病將可月省40萬元負擔。

第一，健保署表示，目前健保已收載用於B型血友病預防性治療的「基因重組第九凝血因子」，其半衰期較短，因此須每週注射1～2次，而此次藥物共擬會議通過將含「eftrenonacog alfa成分藥品」以及「含albutrepenonacog alfa成分藥品」納入健保給付。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮說，這兩項藥品相較於現行健保給付用藥具有較長的半衰期，有別於過去要每週注射1～2次，這兩項藥品每週僅須注射1次即可，大幅減少了靜脈注射的頻率及每位病患的藥品療程費用，同時減少出血頻率，並可藉此提升病患的遵醫囑性和生活品質。

連恆榮試算，以體重60公斤病患來說，月省約40萬元。連恆榮表示，預期此兩項藥品納入給付後五年內，將會有約57位至148位病患受惠，對於健保的財務影響則可節省約500萬元到1,650萬元。

第二，藥物共擬會議同意修訂「生物製劑含adalimumab成分藥品」之給付規定，「擴增給付」使用於「小兒非感染性葡萄膜炎」，民眾經過醫師評估後，將可獲得健保全額給付。健保署解釋，小兒非感染性葡萄膜炎為一種自體免疫性疾病，可能會導致視力喪失或全盲，嚴重影響病患的日常生活、求學和社交活動。

健保署說，目前的標準治療用藥為第一線給予眼用類固醇，視病情需要可短期給予口服類固醇，若治療效果不佳則再加上「免疫調節劑methotrexate(MTX)」。而對於二線用藥MTX效果不彰的病人，「含adalimumab成分藥品」則是目前國內唯一被核准使用的生物製劑，在擴增給付後可望降低此類病患失明的風險，預計將有約130名病患受惠。

第三，健保署說，治療過動症「含methylphenidate成分」之國產新劑型新藥，經過藥物共擬會議討論並同意納入健保給付，該藥品符合全民健康保險藥物給付項目及支付標準第17-1條規定，在我國為國際間第一個上市，其劑型兼具速效及緩釋特性，可滿足臨床需求並提升病患的遵醫囑性，讓民眾有多一個選擇，具有臨床價值，預計納入給付後將會有約2,200名病患受惠，預估未來市場接受度高之後，每年健保將多支出1,200萬元。