雙北YouBike爭議 今協商聚焦是否互留樁位

雙北針對YouBike升級議題今將坐下好好協商，新北市長侯友宜8日市政會議後受訪時指出，這次討論最明確方向就是雙北要共同合作，確保市民權益不會受損。交通局長鍾鳴時指出，今日協商重點之一，是討論2市是否互留1.0與2.0樁位，方便民眾借還車。

侯友宜表示，新北市YouBike站至今已完成623站，若要將這些剛設的站點與車輛廢棄是浪費公帑；YouBike1.0升級2.0一定要循序漸進，銜接過程，更要確保民眾使用方便，並確保雙北市民使用無礙。

這次協商是否有訂定明確目標？侯友宜指出，非常明確的方向，就是大眾運輸工具雙北一定要共同合作，要不要升級都會跟台北市溝通，現在北市朝向升級2.0，新北雖短時間沒有要朝這個方向，但轉換過程一定要協調更完整，確保民眾使用無礙。

侯友宜說，未來是否加入新的運具，如搭載具未來性、GPS、可用行動支付的電動輔助車，目前新北市都還在測試，讓民眾多一個選項。

鍾鳴時說，YouBike2.0或其他系統選項新北市都不排斥，但YouBike1.0服務不會終止，未來如電動機車電動輔助自行車等都可分開發展。

（中時 葉德正）

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