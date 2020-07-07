6月出口連四黑 年減3.8%

財政部7日公布進出口統計，6月出口271.3億美元，年減3.8％，連四黑。值得注意的是，電子零組件與資通訊兩類產品表現十分亮麗，分別創歷年單月新高與次高水準，其中積體電路更首度突破百億美元，傳產貨品卻大幅衰退，平均年減23.8％。累計上半年出口1,580.2億美元，年增0.5％，是亞洲四小龍中唯一正成長國家。



韓國上半年出口衰退11.2％、新加坡衰退11.1％、香港衰退5.4％。展望未來，財政部統計處長蔡美娜表示，7月出口仍在盤整期，為負成長，衰幅約1.5％至4％間。全年出口主計總處預估年減0.7％。



蔡美娜分析，6月出口因新冠疫情依然籠罩，加上全球經濟活動在重啟初期，終端需求大幅下滑，國際原物料價格仍處相對低點，傳產貨品外銷持續弱化，平均年減23.8％，是2009年9月以來最大降幅。



不過，蔡美娜指出，受惠遠距商機、宅經濟，5G通訊等新興應用加持，及台商回流、美國祭出華為禁令，激發提前拉貨效應，電子零組件與資通訊產品出口表現亮麗，彌補傳產貨品出口大衰退缺口，讓台灣上半年出口保住0.5％正成長。



科技與傳產貨品「強弱分明」，且「強者越強、弱者越弱」。其中，電子零組件出口達111.8億美元，年增23.9％，不僅連四個月突破百億美元大關，更創歷年單月最高紀錄；而積體電路出口更是首度突破百億美元。



此外，資通訊產品出口40.2億美元，年增13.8％，也創歷年單月次高水準。光是電子零組件與資通訊產品的出口值，就占整體出口規模52.1％，這也是電子與資通訊產品出口占比首度突破五成。



傳產貨品卻大幅衰退，礦產品出口年減65.5％，創歷年最大減幅；紡織品受廠商下單仍偏保守影響，出口值降至史上新低、年減37.1％；基本金屬及其製品、塑橡膠、化學品等，出口減幅都在二成以上。今年上半年出口驚險保持正成長，幾乎完全仰賴電子與資通訊產業。



展望下半年，蔡美娜認為，主要還是受疫情發展影響，目前國際間疫情似有升溫跡象，不排除二次爆發可能；另國際原物料行情雖有回升，但仍處歷史相對低點，目前石油輸出國組織（OPEC）原油價格約每桶40美元，比金融海嘯時期低一點，加上中美貿易紛爭未歇，都會成為影響下半年出口的不利因素。