紙本三倍券太夯 將加開預購

紙本三倍券比想像中熱絡，總計逾787萬人預購、綁定三倍券，其中紙本券占八成以上，經濟部長王美花7日宣布，紙本預購將再加開一輪，8日至12日預購新增一輪，領券時間為22日至31日，同時確定三倍券會加印，但預估增加數量仍待討論。

據經濟部統計，至6日下午十時止，總計已完成預購、綁定三倍券共787萬6,510人，其中紙本三倍券預定達657萬8,678人、占比83.5％，數位綁定129萬7,832人、占比剩下16.5％。四大超商事務機預購人數，高達614萬1,406人；數位券中成績最好的是信用卡達88萬5,653人。

三倍券原規劃僅有兩輪紙本預購，第一輪為7月1日至7月7日為止，領券時間為7月15日至7月31日，而第二輪則是在8月1日至8月7日為止，領券時間為8月15日至8月31日。

三倍券紙本預購人潮超乎預期，王美花表示，昨天下午開會結果，將會在7月8日至12日加開一輪預購，但為考量增加配送、盤點等相關行政成本，在這段期間預購者，只能在22日至31日領券，無法和第一梯次在15日領券。她預料，超商業者為因應加開紙本預購，也會有相對應加碼活動、或延續原本第一輪的加碼促銷。

另為刺激民眾以數位綁定三倍券，經濟部與GOGORO合作，提供25台電動機車給綁定數位券民眾專屬加碼回饋，預計第一階段抽獎活動從6日起到15日，連續10天，每天抽出1名；第二階段抽獎活動從16日起至10月31日止，連續15周，周周抽出1名，兩階段總計抽出25台Gogoro VIVALite。

王美花昨與GOGORO執行長陸學森共同出席首次抽獎，抽出首位幸運得獎者，是一名透過合庫發行信用卡數位綁定三倍券消費者。王美花透露，自己三倍券是數位綁定，且是利用行動支付，也具有抽獎資格，她笑稱「如果抽到GOGORO一定會把車騎走」，陸學森也現場加碼，若是王美花抽中機車，就再加碼一台。

郵局購買振興券 將採身分證單雙號分流

三倍券15日正式開賣，經濟部與中華郵政6日開會後表示，因應可能有800萬～1千萬人到郵局購買，將比照實名制口罩，採「身分證單雙號分流」模式，單、雙號進行分流，周六則單雙號均可領，並開放一人最多可買五人份（含自己），以利縮減人潮。

經濟部部長王美花昨天和中華郵政開會後表示，郵局從15日開始提供現場領券，為因應預期的大量領券人潮，郵局將參考口罩領取方式，規劃依身分證字號尾數採單雙方號分流，單號者為周一、三、五領券，雙號為周二、四，而周六單雙號都可以領券。

王美花表示，未來在郵局購買實體券時，一人確定可以購買五份，也就是除自己之外、再代購四份，在分流規定上則是以「領取人」身分證字號為主。

中華郵政總經理江瑞堂表示，原本全台就有242個郵局在周六會營業處理郵政業務，為了因應領券人潮也同步規劃全台共1,260個郵局在18日、25日兩個周六加開「純領券業務」，若原本周六就有郵政業務的郵局，則是上午處理郵政業務、下午為「純領券業務」。

由於民眾偏愛三倍紙本券，預估15日郵局開放領券後，可能多達數百萬人、甚至上千萬人排隊領實體券，中華郵政副總郭純陽則指出，為防止排隊亂象上演，將動員1.2萬名人力投入第一線，協助民眾臨櫃購買紙本三倍券，各郵局據點近日也陸續進行壓力測試，包含排隊動線、人流導引及突發狀況，未來也不排除視人潮再增加周末加班。

健保署昨召開內部會議討論，民眾使用健保卡透過四大超商串接健保系統預購，每小時平均都有17萬～20萬人預購量，由於7日就是原訂三倍券預購的最後一天，預估將站上預購量高峰，健保署備妥人力、預留好系統容量。另因應可能延長預購期，健保署也針對30～50名的人力調派及部署完成整備。