政院四年500億 助攻5G建設

隨著電信三雄宣布5G開台，下半年將進入5G建置高峰期，知情官員透露，行政院初步同意通傳會（NCC）提出規模近500億元補助方案，用於促進5G基礎建設、縮短城鄉數位落差、推廣數位公益服務三大用途，將透過補助鼓勵業者加速5G建置，並以四年時間推動。

知情官員表示，補助業者的原則是基礎建設（含基地台）、核心網路業者出資一半、政府出資一半，至於偏鄉基礎網路則全額補助，以引導業者建設，避免擴大城鄉數位落差。

首波5G執照競標較預算溢標千億元，外界高度關注政府如何運用這筆錢來加速5G建置，據了解，通傳會先後提出800億元、600億元補助方案，經行政院審查後，最後刪減為近500億元規模，並將納入前瞻基礎建設後續5,100億的數位建設項下編列。

官員強調，500億元預算雖是明年起執行4年，即2021年至2024年，但業者下半年就進入5G建置高峰期，因此，只要立法院下會期通過前瞻基礎建設後續5,100億預算，就可開放業者申請補助。

立法院臨時會日前同意行政院辦理前瞻基礎建設後續四年4,200億元預算籌編，併同前期所剩900億元，共計5,100億元。行政院主計長朱澤民表示，將分兩次編列後續特別預算，第一梯次先編列2021年到2022年，預計8月中旬提報行政院會通過，8月底送立法院審議。

至於補助5G建置經費規模多少？第一梯次編列多少經費？官員說，仍在行政院科技會報辦公室審查中，後續送交國發會審核，再由主計總處編製預算，由蘇揆拍板定案。

有關補助原則，官員說，會在業者5G營運計畫承諾之外，額外加速建設投資部分就給予獎勵補助，補助部分，基礎建設、核心網路，原則上業者出資一半、政府出資一半，偏鄉基礎網路政府全額補助。

近500億元經費主要用於促進5G網路基礎建設，另外用於縮短城鄉差距、推廣數位公益（含垂直產業運用）二主軸，包含補助偏鄉地區基地台建置，補助醫院、學校、政府機關等通訊服務，及補助偏鄉村里辦公室等。

官員強調，加速5G時代來臨，政府補助電信業者5G相關建設經費，但一般消費大眾和偏鄉地區、公益用途均可受惠，同時，政府補助電信業者會相對要求電信業者提供合理5G資費等符合一定條件，以達資費合理化政策的要求。