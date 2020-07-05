經部吹號角 打儲能國際盃

經濟部能源局交由台電在彰濱工業區及金門地區設置儲能設備並作為試煉場域，實驗結果顯示，儲能對穩定電網相當有效，對2025年再生能源發電占比提升至2成，具有重要意義。經濟部表示，將帶領儲能相關產業業打國際盃，瞄準一年40億美元（近1,200億台幣）的儲能商機。



根據工研院產科國際所做的統計，從2016年至2018年儲能市場規模持續擴增，2016年已有14.9億美元，2018年成長至36.02億美元，預計隨著再生能源與儲能需求增加下，推估未來年產值超過40億美元。



另據台電規劃，考量2025年電力系統能源結構變革的情境，台電規劃從2018年起逐年達成590MW儲能電池設備設置，其中包含自有場地建置160MW，以目前每建置1MW所需6千萬元來計算，光是國內儲能市場，至2025年就有96億元的商機。



台電表示，我國再生能源占比持續提升，2025年再生能源發電占比要達到20％，對於電網穩定供應有相當大的挑戰，除了加強電網調度調控之外，也需增加儲能設備作為備援，減少系統的不穩定性。



能源局官員指出，我國儲能產業供應鏈完整，從電池製造到資訊服務都很完整，透過從配電等級的儲能設備著手，未來打造出輸電系統等級的儲能設備，並結合實際測試的大數據，讓台灣儲能系統搭著風電產業的順風車，一起打國際盃。



官員並表示，由於用電大戶條款規定，一定用電容量業者，需規劃設置再生能源設備或是設立儲能裝置，雖然儲能單位價格偏高，但對製程穩定度有很大助益，尤其是半導體產線具有無法中斷的壓力，擁有儲能設備就能增加電源不穩的調整緩衝時間。



用電大戶四選一方案中，企業可選擇自建儲能設備，但必須儲能2小時以上，且電池儲電能力必須在10年內維持一定水準。官員指出，自建儲能設備亦有助穩定工廠供電，也能運用在消除尖峰用電，降低契約容量，種種原因讓許多用電大戶計畫選擇規劃儲能設備。