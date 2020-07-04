數位三倍券第2波 夜市消費最高回饋25％

鼓勵民眾使用數位三倍券，經濟部與多家業者聯繫後，已有多家業者將推出第二波優惠，據了解，信用卡加碼幅度從3％至10％不等，有些傾向鬆綁限額，讓民眾趕搭第一波優惠；而夜市攤商甚至祭出高達25％回饋，經濟部目前也正在規畫專屬夜市、市場的三倍券抽獎。

三倍券7月15日上路，不少夜市、市場與百貨公司早已規畫不同的回饋方案，吸引消費人潮。經濟部已經收到來自全台100多個夜市、市場，總計800多項不同類型的消費組合、回饋方案，橫跨餐飲、服飾與生活用品等各領域，而且數量還在持續增加，許多的回饋幅度都至少10%以上。

位在士林的士東市場，就有業者推出用3,000元三倍券可購買總價4,000元的商品，相當於回饋25％，讓三倍券變成四倍券。

另外，經濟部正在研議專屬於夜市、市場的三倍券抽獎方案，只要消費者在特定的夜市、市場利用三倍券，並達到一定的額度，就能獲得一組抽獎序號，預計在7、8與9月，分三次抽獎，每次抽出2,100組，贈送消費抵用券，得獎民眾可持抵用券在原來消費的夜市與市場使用。

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