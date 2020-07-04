越南擬將台灣列優先開放名單 陳時中：快了

新冠肺炎疫情趨緩，越南考慮7月重啓國際航班，並將台灣列為優先開放名單。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雙方都在規劃中，已經討論得差不多，相信開放時間快了，但越南還需要先解決當地人返國的問題。

陳時中今日出席國醫節慶祝大會、防疫新生活健康行為監測教育訓練時表示，越南與台灣都在持續討論中，目前越南屬於低風險情況，且越南與台灣都是互相信任的。

目前越南邊境管制仍然相當嚴格，自己的國人也無法入境，陳時中表示，越南政府需要先解決國人返國的問題、對大量的入境做好更完備的措施，才能進一步開放邊境。對於越南將台列為優先名單開放，最快會有多快？他表示「最快可能很快」。

另一方面，英國3日也公布入境免隔離首波名單，台灣也包含在內。對此陳時中表示，英國是一個高度科技的國家，也是一個大國，肯定英國運用科技作為邊境防疫的基準。

陳時中表示，從各樣的科學數據來看，台灣是值得信任的低風險國家，對於英國的做法，他表示很歡迎，也相當感謝，此舉也會讓台灣在防疫上更有信心。至於台灣是否也會鬆綁英國人來台，他則說，風險是相對的概念，對於英國，目前仍維持在商貿、科技往來、學術研究方面，以專案來辦理，台灣會儘量予以協助，讓雙方的往來更有效率。

雖然世界各國都逐漸鬆綁邊境，但陳時中仍不建議民眾出國。他表示，民眾沒有特別的必要就別出國，除非有經貿往來、科技、研究、學術發展、國際外交等情形，出國仍要注意身體健康。

（中時 林周義）

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