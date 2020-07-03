「數位行銷振興出口」服務列車移師台南

「數位行銷振興出口」服務列車3日於香格里拉台南遠東大飯店舉行台南場，為協助業者加強出口拓銷，政府力推即時紓困、調整機制、產業升級等措施政策。活動聚焦「數位貿易、振興出口」，協助廠商因應短期衝擊與資金周轉外，同步為疫情緩和後產業復甦做好準備。



由經濟部國際貿易局、外貿協會及台南市政府經濟發展局共同主辦的「數位行銷振興出口」服務列車，自6月16日至7月23日陸續於台北、桃園、台中、台南、高雄、花蓮辦理6場協助業者利用數位行銷，提升出口動能，搶攻數位貿易商機。



隨著智慧設備及寬頻網路的普及，以網際網路為媒介之交易模式已逐漸成為經濟活動的主流。傳統國際貿易模式持續面對一波波挑戰，數位貿易及數位行銷的迫切性受到企業重視。新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐全球，更加速超越國界或實體疆域的網際網路發展。



因許多實體拓銷延宕，為協助業者加強出口拓銷，政府力推系列措施政策，此活動聚焦「數位貿易、振興出口」，多項優惠措施方案，包括一、數位貿易輔導：數位拓銷、上架國際電商平台、優化產品素材等。二、數位人才培訓：數位貿易學苑、跨境電商、數位轉型、數位行銷等。三、視訊採購洽談：日日有洽談、數位化、行動化等。四、線上小型機動團：客製化媒合、機動性；不限產業、快速成行、洽談地點具彈性等。



貿易局委託貿協推動出口振興方案，結合台灣最大B2B平台-台灣經貿網（Taiwantrade.com），提供廠商視需求選擇不同資源；至於數位貿易學院則規劃涵蓋跨境電商、數位轉型等課程，協助廠商透過數位行銷突破疫情挑戰。



此外，政府也委由中國輸出入銀行推出「義氣相挺2.0、出口安心貸方案」，紓解我國廠商貸款償還壓力。



此次活動以「數位貿易與行銷，創造無限商機」為主題，邀請數位行銷專家、業界代表及電，商業者共聚一堂，分享實戰經驗，協助業者開創潛在商機。受邀講師包括奧美廣告數位體驗群總監王姿喨、國內數位行銷、社群媒體經營代表業者，讚點子數位行銷執行長權自強；榮獲台灣精品金質獎，台灣龍盟複合材料副董事長梁仙和；以及把自家工廠生產的鈕釦和壓克力水鑽，透過網路推廣到全世界的上尊企業行銷策劃長李佳恩。