大同董事變更 經部料將否決

經濟部已收到大同公司股東會議紀錄，最快下周與金管會研商處理大同申請董事變更登記案。據了解，大同公司派這次引用法律有重大爭議，嫻熟公司法的法界人士預判，經濟部可望朝否准（否決）方向作出處分。

在否決大同提出的申請變更董事登記案後，法界人士認為，經濟部後續有二條路解套，一是由經濟部依公司法第195條第2項要求限期召開股東會，改選董事，如果限期仍不改選，自屆滿日起，當然解任。二是依公司法第173條規定，董事會若不理會市場派提出召集股東臨時會訴求，由經濟部許可持股3％以上股東自行召集股東臨時會。年初時市場派股東也曾引用第173條規定，向經濟部申請同意持股3％以上股東自行召集股東臨時會，當時經部未同意，目前仍在訴願中。

不過，知情人士表示，這次情勢大不相同，公司派引用企併法規定，剔除高達53％股東表決權，有重大疑義，市場派股東如向經濟部申請同意持股3％以上股東自行召集股東臨時會，經濟部應該會同意。

至於未來會選擇哪一條路解套，知情人士指出，將視市場派動向而定。



據了解，自大同股東常會改選引爆爭議以來，經濟部每天沙盤推演如何因應，也向嫻熟公司法的法界人士尋求解套方法。

法界人士認為，公司派不應引用企併法第27條排除市場派表決權，因為股東會並沒有提出併購案，不是以企業併購為目的，不能隨意引用企併法。為了解決此一爭議，部分人士主張徹底翻修公司法，據了解，經濟部暫不考慮修法，希望透過此一爭議事件，展現經濟部決心，讓其他公司引以為鑑。

大同公司股東會結束當天，經濟部已收到大同申請董事變更登記申請，因欠缺股東會議紀錄，經濟部商業司於是要求大同補件，昨日經濟部已收到股東會議紀錄。由於大同為上市公司，運作要符合證交法，主管機關是金管會，最快下周經濟部將和金管會會商，就大同董事變更登記案作出政策決定。

經濟部商業司副司長陳秘順表示，將函詢金管會對於股東會議、爭議的看法，待收到金管會的函覆後，再進行討論。