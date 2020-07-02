5月製造業景氣 逐步好轉

主要國家走出疫情封鎖，經濟活動分階段逐重啟，消費需求緩步回升，為台灣製造業帶來景氣。台灣經濟研究院2日發布最新整體製造業景氣概況，5月製造業景氣信號值10.12分，是今年來的第二高，挺升幅度也較過去兩個月顯著。從個別產業面切入，電子資通訊產業成長動能持續不墜，5月電子零組件產業景氣燈號轉為綠燈，有助拉抬產業的表現。

台經院景氣預測中心分析，製造業燈號及至5月雖已連續亮出三顆代表景氣衰退的藍燈，然就信號值來看，經過3、4月的低迷盤旋9.83、9.79，5月製造業信號值10.12，向黃藍燈下緣的10.5靠近，呈現反彈的態勢，也反映出製造業景氣持續逐步好轉。

就台經院5月景氣信號各主要組成項目觀察，有兩個項目分數增加、三項減少，經該院試算模型加權後，信號值增加0.33分，其中以經營環境面增加1.01分最多，成本面則增加0.06分。在分數減少方面，以售價面減少0.4分為最多，其次為原物料投入面與需求面分別減少0.20分與0.14分，燈號座落於代表景氣衰退的藍燈。

至於不同產業燈號的消長觀察，台經院指出，5月代表持平的綠燈由6.82％增加至15.39％，代表衰退的藍燈比重少於七成（67％），只要出口市場更為好轉，台灣製造業接下來的景氣樂觀就更明確。其中，電子零組件產業方面，疫情推升宅經濟商機蓬勃發展，加上5G通訊等新興科技應用需求熱絡，使得相關電子零組件產品銷售明顯暢旺，帶動5月電子零組件產業景氣燈號轉為持平的綠燈。

目前全球脫疫的情勢不一，台經院指出，各主要國家陸續解封，不過全球公衛危機尚未完全平息，疫情仍有再次爆發的風險，經濟重啟之路崎嶇不平。

國內側重出口的製造業受制於全球疫情情勢，實質經濟數據並未明顯改善，傳統產業的生產表現與市場需求仍顯疲弱，可是能夠供應內需的產業，受惠於台灣防疫管制措施逐步解除，民眾消費意願增加，使得製造業廠商對景氣看法轉趨樂觀，有助拉抬經營環境面指標表現。