公建經費執行 估再增995億

國發會副主委游建華2日表示，今年整體公共建設計畫經費5,395億元，為近12年最高，如年底整體經費達成率能達到95％以上，預估可執行5,125億元，較2019年至少再增加執行995億元，對疫情後提振景氣有很大幫助。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，今年政府公建支出近5,400億元，比去年多1,000億元，民間建築工程也約達6,000億元至8,000億元的建設經費，一是為振興經濟，政府透過擴大公共投資向市場注入動能，以減輕疫情影響。二是為規劃百年久長，為各地公共建設需求做出重大投資。

行政院會昨日聽取國發會報告「今年公共建設計畫執行情形及管考優化作法」，國發會指出，去年公共建設計畫執行4,130億元，因應新冠疫情衝擊，蘇揆2月指示加速、加快公共建設，預算達成率目標95％，以刺激景氣成長，各部會採行三大措施及配套加速公建執行。

三大措施分別是：提前發包、加速執行和給予獎勵，配套則包含：強化管控機制、解決流標案件、可提前動支附屬單位預算，視情形研議辦理追加預算。

國發會表示，疫情衝擊下，營建設備資材進口困難、出國廠驗受阻及協調會延期召開等，前三月整體公建經費達成率略低於前二年，但在行政院下達總動員令及部會克服困難下，5月達成率較去年同期上升，截至5月底，公建經費達成率29.96％，較去年同期提升1.47個百分點，創近五年新高，初步判斷疫情對公建計畫推動影響有限。

另為確保公共工程相關勞工及建設資材能供應無虞，工程會及勞動部已超前部署，工程會已追蹤控管砂石供需；勞動部已於3月31日公告修正聘僱外籍營造工作業規範，刪除百億元計畫門檻限制，業者承攬10億元以上工程，均可在確認本國勞工招募不足情形下，申請外籍營造工，可有效縮小勞工需求缺口。

蘇揆指出，2月13日行政院會中，就已要求務必要加速、加大公共建設，避免重蹈2003年SARS期間，因政府防疫，公共工程也因經濟活動趨緩停滯，拖累GDP表現。他也召集各部會首長與各國公營事業董座與負責人，交代公共支出絕對不能停，且要加大、加碼、加快，各部會及督管的國公營事業須貫徹執行。

前瞻二期經費 立院同意續編

立法院院會2日表決同意行政院所提「前瞻基礎建設計畫」編列後續四年4,200億元，及前一期所剩下900億額度，總計同意編籌5,100億元。另交通部將從2021年起，四年內投入42.87億元推動智慧運輸系統發展建設計畫，以5G智慧交通實驗場域作為練兵重點。

行政院3月來函立法院指出，前瞻基礎建設計畫前四年經費已編列3,300億元。執行方面，明年8月到期，2017～2018年度計畫經費達成率92.35％，2019年達成率為93.70％。依特別條例規定，函請立法院同意辦理後續四年4,200億元，併同前期剩下900億元額度，編列特別預算共5,100億元。

國民黨團表示，大方向支持，但要求行政院提出各縣市實施的經費編列情形、高中職以下學校改善電力設備等項目，也須納入前瞻計畫，兩項附帶決議均獲通過。前瞻二期4,200億元編列後，累計蔡政府上台後，特別預算舉債破1.2兆元。

立院通過前瞻二期經費編籌消息一出，地方首長除表示肯定，也爭取前瞻「關愛眼神」。台南市長黃偉哲說，有些事是今天不做明天會後悔，只要有助建設、產業發展，具必要性、急迫性、時效性，他都全力支持。新北市長侯友宜說，新北的統籌分配稅款、一般補助款，在人均預算上是六都最少，且又碰上軌道等重大建設啟動階段，盼中央支持。

談到建設，交長林佳龍2日表示，台灣今年正式進入5G商轉時代，本周中華電信、台哥大接連開台，遠傳也將在3日開台，他會出席給予支持。交通部先前投入30億元發展智慧運輸，現在迎接5G要啟動新一輪「智慧運輸系統發展建設計畫」。

林佳龍說，國發會5月已核准，交通部將從2021年起，四年內投入42.87億元，針對實證場域、智慧交通安全、廊道改善、補助地方改善號誌系統、交通行動服務（MaaS）等項目全面發展。

林佳龍說，其中「5G智慧交通實驗場域」是重點之一，為協助國內產業有機會練兵，交通部投入6,900萬元，委由華電聯網執行「淡海新市鎮智慧交通場域試驗研究計畫」，並由中華電信、遠傳電信共同打造5G通訊場域，盼整合自駕車、物聯網，打造智慧運輸實證環境，未來創造產業國際標準基礎、實證模式的標準基礎。