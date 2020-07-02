今年所得稅 大減868億

報稅季剛落幕，財政部2日發布統計指出，今年報稅期間，綜所額為1,285億元、年減0.8％，而營所稅因去年企業獲利衰退，今年營所稅額為2,924億元、年減22.7％，營所稅、綜所稅額分別較去年報稅季下滑858億元、10億元，今年所得稅收合計年減868億元，年減約17.2％。

官員分析，今年綜所稅、營所稅的申報案件數分較去年成長2.01％、2.4％，但是稅額不但沒增加，反而大減868億元，主因在兩大關鍵，第一是去年上半年我國企業受中美貿易戰影響甚深，沒有轉單效益的公司，其獲利多半是負成長情況，也導致部分員工分紅較前一年減少，因此營所稅額大幅減少，綜所稅額減幅較小。

第二是我國自去年起延長產創條例優惠十年，而且增列智慧機械、5G投資抵減，還有未分配盈餘稅減半課徵等三大租稅優惠，國家針對重點產業稅式支出增加，自然也會影響到部分營所稅收。

官員指出，今年我國因應疫情推出稅務紓困措施，企業、個人可申請延期或分期繳稅，綜所稅申請案件為594件、稅額約4億元，營所稅為6,441件、稅額為127億元，累計將有131億元所得稅會延後進國庫。

若按照統計，我國今年報稅期間綜所稅申報戶數為642.4萬戶，相較去年629.7萬戶年增2.01％。其中自繳稅額為1,802億元，扣除退稅金額517億元後，綜所額為1,285億元。

以綜所稅申報方式來說，採用稅額試算戶數約226.5萬戶、約占35.3％；網路申報戶數為407.4萬戶、約占63.4％；二維條碼與人工申報戶數合計8.5萬戶、占1.3％。

營所稅一般結算申報件數為96.1萬件，相較去年93.9萬件成長2.4％，貢獻營所稅額2,687億元，另有59.1萬件未分配盈餘稅申報案件挹注營所稅額237億元，合計營所稅額為2,924億元。

財部新人事 開出八朵花

女力出頭天，五區國稅局長仍維持五朵花，加上兩位女性次長、賦稅署長，總共開出八朵花。財政部2日公告新人事，賦稅署長由台北國稅局長許慈美接任賦稅署長一職，而中區國稅局長宋秀玲則轉任台北國稅局長，賦稅署副署長吳蓮英則接替中區國稅局長職位。

財政部在五區國稅局長、署長、次長職位中，共有八位女性。只有督導國庫、公股行庫的政務次長阮清華為男性，而掌管國產、促參業務的政次莊翠雲，還有負責稅務、關務的常次李慶華兩人皆為女性。

賦稅署方面，署長許慈美外，五區國稅局長包括台北國稅局長宋秀玲、北區國稅局長王綉忠、中區國稅局長吳蓮英、南區國稅局長盧貞秀、高雄國稅局長蔡碧珍等六位清一色皆為女性。

財政部官員認為，三個新人事案為財政部賦稅署體系的傳承，具備實際基層科長、組長、賦稅署副署長等歷練後，接著再去各區國稅局了解第一線基層與民間情況，最後回賦稅署接任署長、次長等關鍵職位，現在八朵花都是一級戰將，具備實務和政策規劃能力。

許慈美畢業於中興大學財稅學系、國立台北大學公共行政暨政策學系碩士，歷經賦稅署專門委員、組長、副署長、中區與台北國稅局長等職，接任賦稅署長可說是「回娘家」，她在台北國稅局長任內訂定境外電商課稅制度，其經驗可助益未來的台版數位稅制。

宋秀玲為政大財稅系碩士，歷經賦稅署督導、科長、組長、副署長，且為財政部國際財政司首任司長，可說是我國CRS（共同申報準則）首任舵手，其國際租稅經驗豐富，深受財經部會文官倚賴，也是未來賦稅署長的接班熱門人選。

而吳蓮英為美國波士頓大學攻讀財務管理碩士，曾擔任賦稅署組長、副署長等職，曾出任台中市政府擔任地方稅務局長，她個性溫和、擅長溝通協調，過去多次在公聽會擔任財政部代表，相當熟悉民間需求，可說是接地氣的代表。