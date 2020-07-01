振興三倍券開放首日 逾121萬人預購、綁定

振興三倍券今（1）日開放預購實體券或綁定數位券，官網上午9時開放預購、綁定，就湧入許多民眾上網搶綁定信用卡早鳥優惠，包含台新、永豐等各大銀行綁定信用卡加碼優惠瞬間搶光，截至下午5時30分，已有121萬人預購、綁定，六成選擇紙本券、四成綁定數位券，行政院官員預估首日預購、綁定人數可望突破150萬人。

由於今日是預購、綁定首日，開放預購前五分鐘，就有2萬多人完成手續，至上午11時，兩小時內湧入45.7萬人完成手續，熱度可見一斑，開始時由於過熱，官網一度當機約一小時，超商預購也出現「卡卡」，不過，官網及銀行等網站當機，後來都已排除，下午網站運作順利。

許多民眾今天一早就上網搶登錄各大銀行信用卡加碼回饋方案，有的銀行9時5分就額滿，有的銀行等了半小時才進入網頁，登錄序號卻已超額，只好取消登錄，改搶其他銀行的早鳥優惠。對於首日發卡數較多的國銀信用卡加碼優惠多已登記額滿，是否會有加碼優惠，行政院官員表示，由於多數是民營銀行，將由銀行自行決定。

對於首日預購出現六成選擇紙本券、四成綁定數位券，行政院官員則呼籲民眾多多選擇數位券，減少排隊等候。

截至下午5時30分，已有121萬人預購、綁定，其中72.7萬人、六成選擇紙本券，48.3萬人、四成綁定數位券。

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