APP自動續訂爭議多 消保處：滾動式檢討

民進黨立委高嘉瑜今天說，手機app「自動續訂」爭議多，近5年就有351件申訴案；行政院消保處說，關於網路交易的不公平現象，已請相關主管機關滾動式檢討定型化契約，保障消費者權益。

高嘉瑜上午在立法院舉行「手機APP自動續訂陷阱多，消費者求償無門成冤大頭」記者會，邀行政院消保處簡任秘書陳星宏、經濟部工業局科長林青嶔出席。

高嘉瑜表示，手機app消費糾紛層出不窮，統計近5年涉及手機app自動續訂相關爭議的申訴案件，就高達351件；像是最近很紅的變臉app「FaceApp」也暗藏陷阱，雖可免費試用3天，但如果沒在訂閱期結束前24小時取消訂閱，就會自動續訂，並收取新台幣990元年費。

高嘉瑜指出，手機app消費爭議類型中，以免費試用、贈品、優惠價格等方式來吸引消費者下載，但未告知試用期滿後會自動續訂、扣繳費用的爭議案件，就有108件；消費者付費購買app一定期間的使用權利（或會員資格），但未被告知屆期後會自動續約並扣繳費用的，也有138件。

高嘉瑜表示，她收到陳情人投訴，下載一款遊戲app，只寫可免費使用3天，沒發現到期後會繼續扣款，信用卡帳單來才知道要付費，且每次更新都會扣款，無意間踏入陷阱；且網路無國界，大部分都是境外公司，就算跟消保處申訴，也不見得能取得退費。

高嘉瑜說，消費者遇到相關爭議案件可依消費者保護法向企業經營者、消費者服務中心提出申訴；她要求主管機關應重新檢視不同交易型態的定型化契約應記載及不得記載事項，針對「自動續約」條款，app業者應清楚標示、通知下次扣款日期，並善盡告知義務。

陳星宏說，在頁面一長串的條文中，多數消費者為了繼續玩遊戲，輕易就點下「我同意」而落入陷阱中；呼籲民眾「做個聰明的消費者」，在點選「我同意」前要確實了解相關內容。

陳星宏表示，消保法規定，行政院消保處可請相關主管機關針對特定行業訂定定型化契約應記載及不得記載事項，例如網路線上遊戲，會請經濟部滾動式檢討；關於網路交易上「自動續約條款」等不公平現象，已會請相關主管機關檢討定型化契約，如果無法因應就新訂定型化契約，充分保障網路消費者權益。

陳星宏表示，例如自動續約條款、免費試用後不告知消費者就直接收費等條款，這屬於定型化契約中的「顯失公平」，消費者處於隨時要負擔比業者更高風險的狀態，這是業者自行訂定的條款，「在法制層面上一樣是無效條款」，消費者可以據此去做後續主張。

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