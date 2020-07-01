300元回饋！郵政卡有10萬名額

各家銀行今（1）日一早開放民眾綁定「3倍券」在信用卡上，中華郵政也低調參戰這一波，推出總共10萬個名額，除了政府2千元回饋，「阿莎力」全都加碼送300元回饋。中華郵政今（1）日透露，截至上午接近12點，郵政VISA金融卡已有9,863人完成綁定，另有1,566人綁定在「台灣Pay」的掃碼支付上，總計僅約一萬多人完成綁定。

中華郵政呼籲，綁定不限名額，7月15日起以「刷卡順序」認定，前9萬名用「郵政VISA金融卡」刷卡滿額者，或是，前1萬名透過「中華郵政郵保鑣APP」或「台灣行動支付APP」連結郵政帳戶消費滿額者，都可獲得300元優惠！

中華郵政說，為展現響應政府振興經濟之十萬誠意，針對「郵政晶片金融卡」及「郵政VISA金融卡」卡友，推出數位振興三倍券加碼回饋優惠活動，共計10萬名，總金額3,000萬元。

中華郵政表示，持有郵政VISA金融卡之卡友，即日起可於中華郵政全球資訊網「振興三倍券」專區，選擇登錄綁定郵政VISA金融卡，累計消費滿3,000元之前9萬名客戶，可獲得限量加碼回饋金300元。

另對於習慣使用行動支付的客戶，中華郵政表示，可選擇以「晶片金融卡」或「郵政VISA金融卡」，登錄綁定「台灣Pay行動支付」，透過「中華郵政郵保鑣APP」或「台灣行動支付APP」，連結郵政存簿存款帳戶併計消費金額，累計消費滿3,000元之前1萬名客戶，可獲限量加碼回饋金300元。

至於綁定支付工具時，中華郵政也提到，可選擇三種領取方式，包含：撥付至郵政存簿儲金帳戶內；持郵政金融卡至中國信託銀行、台新銀行、國泰世華銀行指定ATM，依ATM畫面指示步驟領取現金2,000元。第三種，則可捐贈給指定之公益性法人、機構或團體。

中華郵政表示，使用郵政VISA金融卡及台灣Pay消費，不僅可免臨櫃排隊領券，還可享有回饋優惠，歡迎民眾善加利用。