助青年職訓 勞動部加碼補助

國內新冠疫情趨緩，就業市場逐步復甦，勞動部公布針對15至29歲待業青年（含應屆畢業生）最新職訓措施，提高「產業新尖兵試辦計畫」補助額度為100％，只要參加5+2創新產業及重點產業相關訓練課程，政府補助最高10萬元訓練費，並提供參訓學員學習獎勵金最高9萬6,000元。



勞動部今年初推動「產業新尖兵計畫」，與經濟部工業局、國貿局、金工中心、台灣建築中心、外貿協會等單位跨部會合作，提供青年符合未來產業需求的課程，協助青年取得創新產業所需相關技能。



勞動部表示，15至29歲待業青年參加本計畫指定訓練課程，原必須自費參訓，後續再依就業情形提供50％或80％自付額訓練費用補助。為減輕剛踏出校門學子們的負擔，鼓勵新鮮人勇於嘗試，參加該計畫指定訓練課程者，訓練費用補助提高為全額補助，上限為10萬元。



勞動部並擴大與工商團體及大專校院進行合作，鼓勵其因應未來產業及市場需求，提供更多符合青年朋友需求課程。為鼓勵應屆畢業及待業青年參加職前訓練，持續精進及累積就業所需技能，青年參加勞動部辦理逾1個月職前訓練，每月達100小時者，均提供學習獎勵金。



為引導青年投入5+2重點產業相關領域，取得關鍵技術能力及強化就業競爭力，進而培育國家發展所需人才，參加者每月核發8,000元學習獎勵金額度；其他產業課程則每月核發3,000元，最高可領12個月。亦即參加「產業新尖兵計畫」青年，有機會領到最高19萬6,000元補助（含訓練費用10萬元及學習獎勵金9萬6,000元）。