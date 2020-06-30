基本工資8月審議 勞方主張時薪至少調至160元

勞動部6月30日召開第二季基本工資工作小組會議，疫情對經濟情勢的影響，成勞資政學討論焦點，但並未著墨漲不漲基本工資，相關調幅將留到第三季基本工資審議委員會討論，基本工資審議預計8月中下旬召開。其中勞方主張月薪調到2萬6,000元，時薪至少調至160元。



勞動部往年第一、二、四季召開基本工資工作小組會議，並於第三季召開審議委員會，研商隔年基本工資調漲與否。但今年受疫情影響，首季工作小組會議停開，遲至昨日召開今年首次工作小組會議。



勞動部表示，昨天新一屆基本工資審議委員，會中沒有討論基本工資調不調，純粹就目前經濟情勢，從勞方、資方、學界角度交換意見，疫情對勞動市場的影響，確是整場會議焦點。



官員轉述，有勞方委員提到，疫情雖對經濟情勢有影響，但近期看到復甦跡象，也看到國內經濟情勢好轉，盼如期召開基本工資審議委員會，也能調整基本工資。



全國產業總工會秘書長戴國榮指出，台灣低薪環境還是要改善，不能因一次疫情單一事件就凍漲，希望今年可以調到2萬6,000元，時薪至少也要調至160元。



據悉，資方代表也傳達業界情況，因同樣是製造業，不同產業會有不同情況，例如資通訊產業可能因疫情，獲得更多遠端商機；紡織業卻因防疫封城、民眾足不出戶大受衝擊，「夏季衣服不可能留到下一季再賣」；國內旅遊復甦則帶動觀光景點住宿需求，但鎖定國際觀光客的都會型旅館，現在可能還在苦等客人入住，即使是同一產業，可能會有兩種極端情況。



另學者指出，國際疫情尚未穩定，經濟情勢是否會好轉，還要視疫情而定，建議第三季基本工資審議委員會可晚一點召開，等到7月、8月整個情勢更明朗化後，再決定會議日期、討論明年基本工資。