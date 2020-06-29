6月消費者信心指數 首見回升

中央大學台灣經濟發展研究中心（台經中心）發布6月消費者信心指數（CCI）總數為68.77點，較5月上升3.9點，也是今年以來首度回升，顯示台灣因疫情控制相對良好，在6月初啟動解封後，民眾看法也跟著略轉樂觀，但仍屬於觸底後的小幅反彈現象。

台經中心執行長吳大任表示，這次調查六項分項指標的物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久財等全部回升。其中上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」的41.6點、月增4.7點。但若從絕對水準來看，六項指標全部偏向悲觀指標（低於100）。

中央大學經濟系教授姚睿指出，投資股票時機回升，主要是5月大降至僅36.9、創調查以來新低，但6月41.6點「還是很低迷」，在經歷波動劇烈後，投資人信心仍是不足，看法仍保守不變。股市表現和信心指數脫鉤，如同實體經濟與金融市場背離，非台灣獨有現象，為全球皆然，反應來自各國政府啟動史無前例的財政、貨幣政策的結果。

吳大任說，民眾對未來半年國內經濟景氣指標為82.9點，維持在長期以來的相對高檔區，6月之後台灣沒有本土感染，大家外出消費，指數同步回升。但下半年製造業、出口仍受影響，全球疫情未緩和，不排除台灣製造業還會受衝擊。連帶衝擊就業機會，目前失業率數據不是很差，主要是被「無薪假」抵消，實際狀況確有很大隱憂，尤其畢業潮反應在下半年，若廠商訂單不繼，恐嚴重影響就業市場，政府應預做準備，保留一些子彈。

台北醫學大學管理學院院長謝邦昌認為，疫情以來很多物價低了些，主要是政府及商家為刺激消費力推折扣的結果，屬於短暫性，疫情過後將有通膨的隱憂，不容太樂觀。尤其如勞工紓困貸款、振興券等，也都是短暫的效果，並非長久之計。

台經中心兼任研究員朱雲鵬強調，台灣房地產很多的自住需求永遠都在，市場上的房價指數調查未明顯下滑，甚至有些地區顯現單價回漲，也使得耐久財指數在六項指標中顯現最穩定的趨勢，在需求支撐下，未來預期走勢還是會一直穩定下去，除非投資客再進場。

另「購買房地產時機」指標為91.2點、月增3.45點，「目前健康狀況」指標為90.45點、月增2.65點，「預期健康狀況」指標為86.45點、月增2.85點，均是低於100的呈現悲觀。「台灣能源安全指標（TESI）」為86.1點，較2019年第四季85.4增加0.7點、較去年同期80.9增加5.2點。

CCI調查由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心、健康力與台灣房屋調查協辦，調查期間為2020年6月18日至20日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2,855位台灣地區20歲以上民眾，在95％信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。