千呼萬喚！三倍券明起開放預購

振興三倍券將於7月1日起開放登記，經長王美花29日表示，實體券印製1,200萬份，成本斥資9億元；政府也鼓勵以信用卡、行動支付、電子票證等數位支付花三倍券，有33家銀行業者公布信用卡刷卡優惠展開大車拚，而數位三倍則新增高達1,600萬人持有的郵局簽帳金融卡加入戰局。

三倍券登記將於7月1日上路，行政院昨邀副院長沈榮津、政委唐鳳、經長王美花出席「三倍券網站教學」記者會。王美花說，禁止民眾低價私下交易行為，也禁止單純收購，若違規將取消兌領資格；中小企業處長何晉滄也補充，民眾可檢舉，視情況開罰。

王美花表示，已印製1,200萬份實體三倍券，成本為9億元，三倍券比照國幣，印有許多防偽措施。經部官員表示，印製1,200萬份約占總人口的50％，但希望民眾多加使用數位三倍券，不只因比較便利，還可配合業者加碼措施優惠更多，期盼數位三倍券使用比例超過50％。

唐鳳表示，不只信用卡，許多人做為薪資轉帳戶的郵局「簽帳金融VISA卡」，也可加入綁定，等同信用卡使用。中華郵政宣布前面9萬名消費滿3,000元，除2,000元政府回饋金外，郵局限量再加碼優惠300元。

目前有33家銀行業者，公布信用卡綁定三倍券消費回饋，包括現金回饋、新辦卡友回饋等，花樣繁多，各家使出本領展開綁定優惠大車拚，唐鳳說，各家數位券幾乎都有早鳥優惠，相信會成為大家綁定使用數位券的動機。

另外，行政院三倍券官網，公告58家「電商白名單」，開放販售需出門享受實體消費的電商平台可使用三倍券，其中藝文類含兩廳院售票、電影院；交通類有高鐵、航空公司、遊樂園、客運等售票系統；體育類有ibon、年代售票、職棒等。

王美花指出，雖然規定實體券不可找零，但若廠商願意主動找零，沒有什麼好禁止的，現在看到很多廠商鼓勵超額消費，只收一張200元或500元三倍券，而政府也鼓勵店家可以使用三倍券向上游買原料，鼓勵一輪、兩輪、三輪使用，擴大加乘效果。