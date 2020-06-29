國際客來台 有望揮別寒冬

觀光局29日公布5月國際旅客來台情況，僅有3,250人，略高於4月兩千餘人水準。受惠疫情指揮中心宣布，鬆綁短期商務旅客入境檢疫措施，15個國家地區入列，也鬆綁外籍人士入境條件，預料6月起國際旅客人次有望止跌回升。

根據觀光局公布最新數據，今年前五月國際旅客僅有125.4萬人次，年減75％。前五大旅客來源國依序是：日本26.3萬人次、韓國17.6萬人次、港澳地區16.8萬人次、大陸9.9萬人次，及越南7.9萬人次。其中大陸部分，去年1～5月達141萬人次，對比今年同期僅有9.9萬人次，是各主要來源國中衰退幅度最大的。

5月單月共有3,250人來台，越南、印尼均有逾500人次，日本242人次，另有581位旅客來自大陸，均為華僑旅客，主要是我國長期旅居境外之無戶籍國民，或持入境特別簽證港澳居民，可能與指揮中心5月開放「滯留在大陸武漢國人」可自由訂機票回台的措施有關。

官員表示，指揮中心6月宣布針對15個國家地區的商務人士短期訪台者，可縮短檢疫時間；接續又宣布針對外籍、港澳人士，開放以「學術、宗教交流、來台醫療、探親」等名義入境，有望推升6月起的國際旅客來台人數。

另外，教育部29日也表示，累計已核准198名境外生優先返台，由於仍有2.6萬名在學的境外生還在海外，加上今年9月預計入學外籍新生約1.6萬人，總計約有4.2萬人將陸續來台。

面對邊境未完全解禁，有關雄獅旅遊宣布要推出的星夢郵輪「探索夢號」跳島行程，交長林佳龍說，他已當面邀請衛福部長陳時中，8月也能一起參與開航儀式，在做好防疫工作下宣導防疫新生活。

至於紓困3.0，林佳龍說，主要在「邊境風險嚴管」政策下，補助仍受創的產業，針對都會型旅宿業，將與業者討論設計補助標準，但呼籲這些業者應主動爭取安心旅遊，並自行加碼優惠，招徠人流。

至於39億安心旅遊7月起上路，林佳龍說，由於民眾、業者反應非常熱烈，起了點火效應，交通部將適時爭取加碼20億經費，由行政院做出政策性決定。觀光局官網上周受理自由行民眾登錄，迄今已逾十萬人預登錄，參與旅宿業者超過八千家，十分熱絡。

雄獅衝國旅 跳島郵輪將啟航

全球首艘復航郵輪在台灣！因國內疫情趨緩，加上基隆市府鼓勵推動，雄獅旅行社29日宣布，攜手星夢郵輪公司規劃「探索夢號」國內跳島四天行程，預計8月2日起至9月2日每周日從基隆港出發，行經澎湖、金門或馬祖，共五航次，以海上假期為後疫情時代國旅市場提供新選擇。

星夢郵輪「探索夢號」的跳島之旅啟航後，將成為第一艘全球復航的國際郵輪，基隆港也是全球第一個復航的郵輪母港，而金門、馬祖與澎湖也成為疫後第一個接待國際郵輪的離島，具有推動觀光內需產業的高度指標意義。

搭郵輪跳島旅遊在國外行之有年，希臘與日本都有不同的郵輪搭載旅客逐島旅遊覽勝，2013年麗星郵輪亦曾搭載國人從本島登船赴澎湖旅遊。惟此次雄獅與星夢郵輪合作規劃的探索夢號郵輪跳島之旅，更扮演著交通部積極推動以郵輪跳島行程，振興並擴大國旅市場的引路駝鈴角色。

交通部長林佳龍表示，交通部除推動「藍色公路」十年計畫，也將2023年訂為「跳島旅遊年」，希望台灣能成為跳島旅遊目的地。林佳龍並指出，疫情趨緩後離島旅遊市場大爆發，郵輪跳島旅遊可解決機位與旅館客房一位／房難求問題。

雄獅旅遊以星夢郵輪規劃的國旅郵輪跳島行程，規劃為四天三夜，遊客從基隆登船，可選擇澎湖跳島金門，或是澎湖跳島馬祖，解決了暑假旺季赴離島旅遊機票與客房難求的問題。遊客除可使用郵輪上各種設施，並可在海上欣賞海上花火節及漫威無人機表演。

「探索夢號」原本載客量3,630人，郵輪跳島之旅會進行旅客總量號管制，以50％為上限，並加強全船每日消毒等級及頻率。此外，船上餐廳將取消自助取餐服務，採分時分區用餐，由工作人員安排座位或加裝座位隔板等。旅客上下船以紅外線量測旅客體溫，維持旅客的安全社交距離。